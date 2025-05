Duster: Il trailer ufficiale dell'attesa nuova serie di J.J. Abrams con Josh Holloway

News Serie TV

La nuova serie tv Duster, co-ideata da J.J. Abrams e interpretata da Josh Holloway, si mostra con il trailer ufficiale in attesa del debutto negli Stati Uniti.

In attesa di sapere quando e dove potremo vederla in Italia (negli Stati Uniti l'appuntamento è fissato per il 15 maggio su Max), Duster, la nuova serie che riunisce J.J. Abrams e Josh Holloway oltre vent'anni dopo Lost, si mostra in un adrenalinico trailer ufficiale.

Trailer: Il Trailer Ufficiale della serie di JJ Abrams con Josh Holloway - HD

Duster: La trama e il resto del cast

Creata con LaToya Morgan (Into the Badlands, The Walking Dead), Duster ci porta indietro nel tempo, fino all'America del 1972, per raccontare le vicende di Nina, la prima agente donna afroamericana dell'FBI, interpretata da Rachel Hilson (Love, Victor). La sua missione la porta nel sud-ovest, dove si allea con un astuto autista specializzato in fughe di nome Jim (Holloway). Insieme, i due devono affrontare e distruggere un'organizzazione criminale in rapida ascesa, guidata da un potente capo con il volto del vincitore di tre Emmy Keith David (Greenleaf).

Nei giorni scorsi, Duster ha ricevuto un'accoglienza calorosissima al Canneseries, il festival televisivo internazionale che si tiene ogni anno a Cannes, in Francia, dove è stata presentata in anteprima mondiale. Il direttore artistico Albin Lewi l'ha definita "la migliore proiezione di sempre a Canneseries", aggiungendo che "Il pubblico era entusiasta. È stata più di un grande successo. È stata pazzesca. Non ho mai visto persone così felici uscire da un cinema". Il resto del cast include Greg Grunberg (Heroes), Camille Guaty (The Rookie), Asivak Koostachin (Cardinal), Benjamin Charles Watson (Designated Survivor), Sydney Elisabeth e Adriana Aluna Martinez.