Dragon Ball Super: I nuovi episodi dal 6 settembre su Italia1

Uno degli appuntamenti televisivi più amati del pomeriggio di Italia1 sta tornando. Mercoledì 6 settembre riprende la programmazione di Dragon Ball Super, quinta e più recente serie animata basata sul popolare manga di Akira Toriyama Dragon Ball, con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Firmata dallo stesso Toriyama e primo anime del franchise in onda dal 1997, quando il sipario calò su Dragon Ball GT, Dragon Ball Super ha riportato sullo schermo Goku e Vegeta, ora in grado di raggiungere il livello di Super Saiyan God. Rispedito all'inferno il tiranno spaziale Freezer, nel terzo capitolo di questa nuova storia, i due protagonisti ricevono la visita del Signore della Distruzione Champa, fratello di Beerus, e della sua assistente Vados, sorella di Whis, i quali indicono un torneo di arti marziali tra i cinque guerrieri più forti dei rispettivi universi. In caso di vittoria di Champa, Beerus dovrà cedere la Terra al fratello, il quale gli darà in cambio quella ormai disabitata del 6° Universo. Per farlo, si avvarranno delle Super Sfere dei Desideri, l'equivalente delle Super Sfere del Drago. L'impresa sembra ardua, ma non per Goku, che accetta la sfida con il solito entusiasmo.

Dopo aver proposto i primi 27 episodi della serie, riuscendo a raggiungere 1,9 milioni di spettatori e superando il 27% di share nel target 15-34 anni, Dragon Ball Super torna nella programmazione pomeridiana di Italia1 - dal lunedì al venerdì alle ore 13:45 - con i successivi 25 episodi.