Dr. Odyssey: Joshua Jackson protagonista della nuova serie di Ryan Murphy ordinata a ABC

News Serie TV

Un medical procedurale ambientato su una nave da crociera, il drama debutterà il prossimo autunno negli Stati Uniti.

Ryan Murphy rafforza la sua collaborazione con ABC e Joshua Jackson torna a indossare il camice dopo Dr. Death nella nuova serie Dr. Odyssey, appena ordinata dalla rete e in arrivo il prossimo autunno. Come rivela Deadline, si tratta di un medical procedurale, genere che l'ideatore di Glee, 9-1-1, e American Horror Story (solo per citare alcune delle sue tante produzioni di successo) non aveva ancora sperimentato ma che potrebbe funzionare particolarmente bene per il pubblico generalista.

Dr. Odyssey: I primi dettagli della nuova seerie di Ryan Murphy

Al momento non si conoscono molti dettagli della trama di Dr. Odyssey ma, stando alle prime anticipazioni, sarebbe ambientata su una nave da crociera. Joshua Jackson interpreterebbe un personaggio - presumibilmente un medico - dotato di un fascino che gli permetterebbe di ottenere tutto ciò che vuole. Prodotta da 20th Television in associazione con Ryan Murphy Television, la serie è scritta da Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken. Questi ultimi hanno già collaborato con Murphy in passato in American Horror Stories e Feud: Capote Vs. The Swans e con lui stanno lavorando anche alla nuova serie horror/legal con Kim Kardashian. Paris Barclay è legato al progetto come regista e produttore esecutivo.

Il sodalizio tra Disney e Ryan Murphy

La collaborazione tra Ryan Murphy e 20th Television, ora parte dei Disney TV Studios, è di lunga data, ma si era interrotta dall'accordo che il prolifico autore aveva stretto con Netflix (da cui sono nate serie come Monster e The Watcher). Si è rafforzata, però, con l'ordine del legal drama con Kardashian per Hulu e specialmente da quando il drama procedurale di Murphy 9-1-1 si è trasferito da FOX a ABC con la settima stagione ottendendo finora ottimi risultati d'ascolto. Recentemente è stata annunciata anche Grotesquerie, una nuova serie Horror per FX con Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance e Lesley Manville. E, sempre su FX, arriverà la nuova Gladiator: American Sports Story.