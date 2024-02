Downton Abbey sta per tornare con una nuova stagione? L'indiscrezione clamorosa

News Serie TV

Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi, sarebbero iniziate in gran segreto le riprese di una settima (inaspettata) stagione dell'amata serie in costume creata da Julian Fellowes: ecco cosa sappiamo.

Nelle ultime ore, rilanciata da Daily Mail e da altri tabloid inglesi, sta girando una notizia che, se confermata, renderebbe felici molti fan di Downton Abbey: sarebbero iniziate in segreto le riprese di una settima stagione dell'apprezzata serie creata da Julian Fellowes. Usiamo il condizionale perché, come sempre, le notizie clamorose pubblicate dai siti di gossip britannici sono da prendere con le pinze. In più al momento l'indiscrezione non trova conferma in dichiarazioni ufficiali.

Una nuova stagione di Downton Abbey? Cosa sappiamo

Downton Abbey, ambientata tra il 1912 e il 1926, ha raccontato le vicende della famiglia Crawley, proprietaria di una splendida tenuta di campagna nello Yorkshire, e dei loro domestici. La serie è durata 6 stagioni, trasmesse da ITV dal 2010 al 2015, e ha generato due film spin-off, l'ultimo dei quali uscito nel 2022. Nel cast, tra gli altri, ricordiamo Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt e Maggie Smith.

Daily Mail riporta la notizia di una presunta settima stagione della serie citando una fonte vicina al progetto la quale avrebbe riferito che le riprese starebbero andando avanti da alcune settimane nella totale segretezza. "Coloro che lavorano sul set sono stati costretti a firmare accordi di non divulgazione in modo da non rivelare nulla, ma c'è molta eccitazione per il ritorno a Downton", avrebbe riferito la fonte. Non si sa quali attori della serie originale siano tornati sul set ma pare che la produzione sia "soddisfatta" del cast messo insieme.

Le precedenti dichiarazioni di Julian Fellowes e Hugh Bonneville

L'enorme successo di Downton Abbey ha spinto più volte, in passato, i giornalisti a chiedere al creatore Julian Fellowes e agli interpreti se fossero disposti a continuare con altre stagioni della serie o magari un terzo film. Intervistato da Radio Times, qualche mese fa Fellowes non aveva escluso questa possibilità e aveva scherzato dicendo: "Ho detto addio a Downton così tante volte e ho scritto l'ultima scena circa sei o sette volte. Ora ho perso l'abitudine di fare dichiarazioni definitive sul fatto che sia finito". Allo stesso modo, lo sceneggiatore non aveva disdegnato l'idea di portare avanti la storia dei Crawley in un terzo film, formando quindi una trilogia. Anzi, aveva sottolineato come gli attori preferissero la "forma cinema" piuttosto che quella seriale, visto che richiede meno impegno.

Parlando con The Hollywood Reporter, Hugh Bonneville dopo l'uscita del secondo film aveva lanciato la proposta di un eventuale reboot con un cast diverso. "Una storia sulle origini della famiglia o qualcosa del genere", aveva detto escludendo quindi un suo ritorno nei panni del conte di Grantham. Era sembrato, tuttavia, possibilista quando aveva aggiunto: "Penso che il film Una nuova era sia stato un buon momento per smettere. Non indovinerò mai il futuro, ammetto che ho pensato 'sì, perché no, andiamo avanti'. Ma penso anche che il secondo film sia stato così gioioso e un buon momento per concludere la storia. E sembra un buon finale".

Downton Abbey tornerà davvero con una settima stagione o con un terzo film? Per ora, lo ripetiamo, non abbiamo conferme. Ma tanto basta per far sognare i fan rimasti affezionati alla gloriosa famiglia Crawley.