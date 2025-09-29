News Serie TV

Basata sui romanzi di Mick Herron, lo stesso di Slow Horses, Down Cemetery Road debutterà su Apple TV+ il 29 ottobre.

Emma Thompson in versione investigatrice privata sarcastica e sopra le righe, e per giunta con un look un po' punk, non l'avevamo mai vista. Ma la vedremo presto in Down Cemetery Road, nuova serie thriller di cui Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano. La serie, che coinvolge come protagoniste Emma Thompson e Ruth Wilson, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 29 ottobre con i primi due episodi (su otto), seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 10 dicembre.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/news/down-cemetery-road-il-trailer-ufficiale-italiano-della-serie-poliziesca-con-emma-thompson-e-ruth-wilson/n208886/" title="Down Cemetery Road: Il trailer ufficiale italiano della serie poliziesca con Emma Thompson e Ruth Wilson - HD">Down Cemetery Road: Il trailer ufficiale italiano della serie poliziesca con Emma Thompson e Ruth Wilson - HD</a>

La trama di Down Cemetery Road

Basata sul romanzo omonimo di Mick Herron, autore già celebre per la saga di Slough House da cui è tratta Slow Horses, Down Cemetery Road è una nuova serie crime incentrata sulla detective Zoë Boehm (interpretata da Emma Thompson). La storia prende il via con l’esplosione di una casa in un tranquillo sobborgo di Oxford e con la misteriosa scomparsa di una ragazza. Sarah Tucker (Ruth Wilson), vicina di casa e profondamente colpita dall’evento, si convince che la giovane sia ancora viva e si rivolge all’investigatrice privata Zoë Boehm per aiutarla a scoprire la verità. Quella che sembra un'indagine ordinaria si trasforma ben presto in una fitta rete di inganni, misteri e pericoli, dove niente è come sembra: persone credute morte da tempo ricompaiono, mentre i vivi iniziano a morire in circostanze sempre più sospette.

Un cast stellare

Down Cemetery Road è il primo romanzo della serie di Herron incentrata sul personaggio di Zoë Boehm. Tra il 2003 e il 2009 ne sono stati pubblicati in tutto quattro - seguono The Last Voice You Hear, Why We Die e Smoke and Whispers. Herron è anche uno dei produttori esecutivi dell'adattamento, con Banks e Thompson. Il resto del cast include Adeel Akhtar (Sweet Tooth), Nathan Stewart-Jarrett (Black Doves), Tom Goodman-Hill (Baby Reindeer), Darren Boyd (Trying), Tom Riley (La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra), Adam Godley (The Umbrella Academy), Aiysha Hart (A Discovery of Witches) e Steven Cree (Outlander), tra gli altri.

Tra thriller e spionaggio: la firma di Mick Herron

Down Cemetery Road è prodotta da 60Forty Films con la stessa Emma Thompson nel ruolo di produttrice esecutiva, insieme a Herron, Morwenna Banks, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash. La sceneggiatura è firmata da Morwenna Banks, già autrice di Slow Horses, e la regia è affidata a Natalie Bailey (Bay of Fires). Dopo il successo mondiale di Slow Horses, recentemente rinnovata per una settima stagione, Apple TV+ punta ancora sull'universo narrativo di Mick Herron per attirare i fan del genere. E, vista la qualità di Slow Horses, non possiamo che aspettarci una serie di pari livello.