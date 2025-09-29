Down Cemetery Road: Il trailer ufficiale italiano della serie poliziesca con Emma Thompson e Ruth Wilson
Basata sui romanzi di Mick Herron, lo stesso di Slow Horses, Down Cemetery Road debutterà su Apple TV+ il 29 ottobre.
Emma Thompson in versione investigatrice privata sarcastica e sopra le righe, e per giunta con un look un po' punk, non l'avevamo mai vista. Ma la vedremo presto in Down Cemetery Road, nuova serie thriller di cui Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano. La serie, che coinvolge come protagoniste Emma Thompson e Ruth Wilson, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 29 ottobre con i primi due episodi (su otto), seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 10 dicembre.
La trama di Down Cemetery Road
Basata sul romanzo omonimo di Mick Herron, autore già celebre per la saga di Slough House da cui è tratta Slow Horses, Down Cemetery Road è una nuova serie crime incentrata sulla detective Zoë Boehm (interpretata da Emma Thompson). La storia prende il via con l’esplosione di una casa in un tranquillo sobborgo di Oxford e con la misteriosa scomparsa di una ragazza. Sarah Tucker (Ruth Wilson), vicina di casa e profondamente colpita dall’evento, si convince che la giovane sia ancora viva e si rivolge all’investigatrice privata Zoë Boehm per aiutarla a scoprire la verità. Quella che sembra un'indagine ordinaria si trasforma ben presto in una fitta rete di inganni, misteri e pericoli, dove niente è come sembra: persone credute morte da tempo ricompaiono, mentre i vivi iniziano a morire in circostanze sempre più sospette.
Un cast stellare
Down Cemetery Road è il primo romanzo della serie di Herron incentrata sul personaggio di Zoë Boehm. Tra il 2003 e il 2009 ne sono stati pubblicati in tutto quattro - seguono The Last Voice You Hear, Why We Die e Smoke and Whispers. Herron è anche uno dei produttori esecutivi dell'adattamento, con Banks e Thompson. Il resto del cast include Adeel Akhtar (Sweet Tooth), Nathan Stewart-Jarrett (Black Doves), Tom Goodman-Hill (Baby Reindeer), Darren Boyd (Trying), Tom Riley (La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra), Adam Godley (The Umbrella Academy), Aiysha Hart (A Discovery of Witches) e Steven Cree (Outlander), tra gli altri.
Tra thriller e spionaggio: la firma di Mick Herron
Down Cemetery Road è prodotta da 60Forty Films con la stessa Emma Thompson nel ruolo di produttrice esecutiva, insieme a Herron, Morwenna Banks, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash. La sceneggiatura è firmata da Morwenna Banks, già autrice di Slow Horses, e la regia è affidata a Natalie Bailey (Bay of Fires). Dopo il successo mondiale di Slow Horses, recentemente rinnovata per una settima stagione, Apple TV+ punta ancora sull'universo narrativo di Mick Herron per attirare i fan del genere. E, vista la qualità di Slow Horses, non possiamo che aspettarci una serie di pari livello.