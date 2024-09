Dov'è Wanda?: Il trailer ufficiale della nuova dark comedy targata Apple TV+

News Serie TV

La prima serie in lingua tedesca di Apple TV+ arriverà in streaming il 2 ottobre.

Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale di Dov'è Wanda?, la prima serie in lingua tedesca della piattaforma. Si tratta di una dark comedy lunga 8 episodi e il debutto è previsto per il 2 ottobre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 13 novembre.

Dov'è Wanda?: La trama e il cast

Dov'è Wanda? racconta la storia di Dedo e Carlotta Klatt (Axel Stein di The Vault e Heike Makatsch di Love Actually), che cercano disperatamente di ritrovare la figlia diciassettenne Wanda (Lea Drinda, Il Grifone), scomparsa da mesi senza lasciare traccia. Quando nemmeno la polizia riesce a trovarla, la famiglia prende in mano la situazione, procurandosi dispositivi di sorveglianza con l'aiuto del figlio Ole (Leo Simon), esperto di tecnologia. Travestendosi da dipendenti di un'azienda elettrica, mettono sotto controllo prima il loro quartiere e poi metà della periferia circostante, scoprendo che, dietro le porte chiuse, nessuno dei loro vicini è quello che dice di essere.

Il resto del cast comprende Nikeata Thompson (How to Dad), la presentatrice e attrice Palina Rojinski (Benvenuto in Germania!), Kostja Ullmann (My Blind Date With Life) e la stella nascente Harriet Herbig-Matten (Maxton Hall - Il mondo tra di noi). La serie vede anche la partecipazione di Devid Striesow (Niente di nuovo sul fronte occidentale), Jasmin Shakeri (Il flauto magico) e Joachim Król (Tutti lo vogliono).

Prodotta da UFA Fiction, una società di Fremantle, Dov'è Wanda? è creata, scritta e prodotta a livello esecutivo da Oliver Lansley (Flack), membro della Royal Television Society, insieme ai produttori esecutivi Nataly Kudiabor (Arthur's Law) e Sebastian Werninger (The Physician). La serie è co-creata da Zoltan Spirandelli (Vaya con Dios) e basata su una sua storia. I registi sono Christian Ditter (Single ma non troppo), qui anche produttore esecutivo, e Tobi Baumann (Faking Hitler).