Dopo When They See Us, Ava DuVernay porta in tv il fumetto DMZ

La nominata all'Emmy e all'Oscar ne sarà la regista e produttrice esecutiva.

Dopo la straordinaria parentesi di When They See Us, la miniserie di Netflix nominata all'Emmy, Ava DuVernay è pronta per la sua prossima avventura televisiva, questa volta a HBO Max. La regista, sceneggiatrice e produttrice è al lavoro su DMZ, drama futuristico basato sull'omonimo fumetto di Brian Wood e Riccardo Burchielli per DC Comics, di cui il servizio di video in streaming prossimo al debutto ha ordinato la produzione dell'episodio pilota.

Scritta da Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy), DMZ è ambientata in un'America alle prese con una seconda guerra civile che ha trasformato Manhattan in una zona demilitarizzata, distrutta e isolata dal resto del mondo. La storia si concentra sul viaggio straziante di un'ardente dottoressa che salva vite umane mentre cerca disperatamente il figlio perduto. Mentre affronta bande, milizie, demagoghi e signori della guerra che controllano questa terra di nessuno senza legge, la protagonista diventa la fonte improbabile di quel qualcosa che tutti in un mondo simile hanno smarrito: la speranza.

DuVernay ne sarà la regista e affiancherà Patino alla produzione esecutiva. Il primo ciak è fissato per l'inizio del 2020, mentre il lancio di HBO Max è previsto per la primavera.