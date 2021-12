Dopo Intervista col vampiro, AMC adatta anche la trilogia Lives of the Mayfair Witches di Anne Rice in una serie tv

News Serie TV

Intitolata Anne Rice’s Mayfair Witches, la nuova serie debutterà nel 2022 subito dopo il nuovo adattamento della storia di Lestat e Louis già annunciato.

La notizia era nell'aria, vista l'acquisizione dei diritti di ben 18 opere di Anne Rice da parte di AMC. Ma ora abbiamo la certezza che Intervista col vampiro non sarà l'unico adattamento dei romanzi di Rice che vedremo in tv prossimamente: la rete via cavo americana, infatti, ha appena ordinato la serie Anne Rice’s Mayfair Witches basata sulla trilogia Lives of the Mayfair Witches, nota anche in Italia come Ciclo delle streghe Mayfair (composta dai romanzi L'ora delle streghe, Il demone incarnato e Taltos, il ritorno). Debutterà nel 2022 negli Stati Uniti, su AMC e AMC+, subito dopo l'attesa Intervista col vampiro che, come è noto, riproporrà la storia del vampiro Lestat de Lioncourt e del giornalista Louis de Pointe du Lac interpretati per l'occasione rispettivamente da Sam Reid e Jacob Anderson.

La trama di Anne Rice’s Mayfair Witches

Stando alle prime informazioni, Anne Rice’s Mayfair Witches si concentrerà su un giovane e intuitivo neurochirurgo che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe. Mentre è alle prese con i suoi nuovi poteri, deve fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.

Le dichiarazioni dei creatori

Il drama avrà 8 episodi prodotti a livello esecutivo anche dalla stessa Rice e da suo figlio Christopher. Esta Spalding e Michelle Ashford di Masters of Sex sono produttrici esecutive e sceneggiatrice della serie, Spalding è anche showrunner. Queste ultime, in una dichiarazione congiunta, hanno fatto sapere: "Il mondo delle streghe ha affascinato e terrorizzato il pubblico per secoli, eppure il particolare punto di vista di Anne Rice sulle streghe ha esplorato qualcosa di completamente nuovo: donne potenti e spesso brutali, e sempre impegnate a sovvertire le nostre attuali strutture di potere. Siamo così entusiasti di unirci ai nostri partner AMC e Gran Via Productions per dare vita a questo mondo misterioso e provocatorio".

Considerato il cospicuo materiale a disposizione di AMC - che comprende le intere saghe Cronache dei vampiri e Streghe Mayfair - la rete sembra essere intenzionata a creare un nuovo franchise: Intervista col vampiro e Mayfair Witches saranno probabilmente soltanto le prime di una lunga lista.