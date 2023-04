Dopo Carnival Row, Orlando Bloom torna a Prime Video con Il tuo posto è qui

News Serie TV

La nuova serie si basata sul romanzo di Maggie O'Farrell.

Meno di un mese dopo la conclusione di Carnival Row, Orlando Bloom e Amazon sono di nuovo in affari. La star di Hollywood, famosa per i suoi trascorsi ne Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi, reciterà da protagonista in This Must Be the Place, serie drammatica basata sul romanzo della britannica Maggie O'Farrell Il tuo posto è qui.

This Must Be the Place: La trama e gli altri dettagli

L'adattamento è in sviluppo, presumibilmente per Prime Video, e sta coinvolgendo la showrunner di Killing Eve Suzanne Heathcote in qualità di sceneggiatrice e produttrice esecutiva, con Bloom anche nel team di produzione. Il libro della O'Farrell, pubblicato nel 2016, attraversa il tempo e i continenti per rivelare il potere redentore dell'amore e come le scelte del nostro passato abbiano conseguenze inaspettate nel nostro presente.

La storia si concentra su Daniel Sullivan, il personaggio dalla vita complicata interpretato da Bloom. Un newyorchese che vive nelle terre selvagge dell'Irlanda, Daniel ha figli in California che non vede mai, un padre a Brooklyn che detesta e una moglie anglo-francese, Claudette, una solitaria ex star del cinema, la quale è solita puntare una pistola su chiunque si avventuri nel loro vialetto. Insieme, Daniel e Claudette si sono costruiti una vita idilliaca in campagna, ma un segreto del passato di lui minaccia di distruggere il loro piccolo mondo meticolosamente costruito e ferocemente protetto.