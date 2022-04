Dopo And Just Like That, Sarita Choudhury recita in un'altra serie di HBO Max

News Serie TV

Attualmente in sviluppo, The Colony si basa sul film del 2019 Stray Dolls.

Il suo è stato il più intonato tra i nuovi personaggi del revival di Sex and the City, And Just Like That... In attesa di sapere se lo rivedremo nella recentemente annunciata seconda stagione, secondo Deadline Sarita Choudhury ha firmato nuovamente con il servizio streaming HBO Max per uno dei ruoli principali in The Colony, serie drammatica attualmente in sviluppo creata da Sonejuhi Sinha e Charlotte Rabate.

La trama di The Colony

Basata sul film del 2019 Stray Dolls, scritto da Sinha e Rabate e diretto dalla prima delle due, The Colony si presenta come un contorto drama familiare ricco di suspense e umorismo nero che espone le pressioni e i luoghi comuni affrontati da una famiglia di immigrati quando viene trascinata in un mondo di criminalità. La storia parla di una improbabile criminale che entra in gioco e della nobile aspirazione al successo in America che si trasforma in perversione.

In And Just Like That... Choudhury ha interpretato Seema Patel, l'agente immobiliare di Carrie Bradshaw, una donna estroversa e sicura di sé con un retroscena riconoscibile, quello di una cinquantenne single i cui genitori non smettono di tormentarla per trovare un brav'uomo da sposare e con il quale mettere su famiglia.