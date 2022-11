Doom Patrol, la stagione 4 tra viaggi nel tempo e minacce esistenziali: Il trailer ufficiale

News Serie TV

La serie DC tornerà in streaming su HBO Max con la prima parte della nuova stagione l'8 dicembre.

Negli Stati Uniti, la stagione 4 di Doom Patrol ha i giorni contati, un po' come sembra averceli il suo intero mondo. In streaming dall'8 dicembre, questi nuovi episodi dell'apprezzata serie supereroistica di HBO Max parleranno di viaggi nel tempo e di una minaccia terrificante per il destino del mondo. Ad anticiparlo è il trailer ufficiale appena rilasciato.





Doom Patrol 4: Una nuova minaccia per la squadra

"Qualcosa di molto grande e molto pericoloso è diretto verso di noi", avverte Willoughby Kipling (Mark Sheppard) nella clip. Si tratta del Progetto Immortus, qualcosa che dovrebbe avere a che fare con l'omonimo villain dei fumetti DC. "Non vi siete chiesti perché siete esattamente gli stessi da decenni?", chiede il detective dell'occulto alla squadra. "Immortus è reale e sta arrivando", e secondo Madame Rouge (Michelle Gomez) ciò che sta cercando è l'immortalità. "Stiamo vagando letteralmente nella fine dei giorni mentre parliamo", aggiunge Willoughby.

Le risposte - e, quindi, una possibile salvezza - sta nel passato, motivo per il quale la Doom Patrol si muove ancora una volta nel tempo, a molti anni prima. Vediamo così Robotman/Cliff Steele tornare al suo sé umano, che è Brendan Fraser, proprio come Negative Man/Larry Traino, che è invece Matt Bomer. Ma anche Cyborg/Vic Stone (Joivan Wade) come un adolescente con tanto di apparecchio ai denti. Nel frattempo, la stagione 4 introduce alcuni personaggi nuovi. Sendhil Ramamurthy (Heroes) veste i panni di Mr. 104, un affascinante e misterioso uomo di molti elementi, mentre Elijah Rashad Reed (Winning Time) è Deric, un brillante insegnante di robotica coinvolto inaspettatamente nella vita molto diversa del suo ex migliore amico, Vic.