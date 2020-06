Doom Patrol: La stagione 2 si mostra in un nuovo trailer

News Serie TV

La serie tornerà in streaming negli Stati Uniti il 25 giugno.

DC Universe ha diffuso un nuovo trailer della stagione 2 di Doom Patrol, in streaming negli Stati Uniti dal 25 giugno (in Italia prossimamente su Amazon Prime Video).

Incentrata sullo strano gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics, ovvero Crazy Jane, Negative Man, Elasti-Woman, Robotman e Cyborg, e i nomi chiaramente non sono casuali, la serie tornerà con un'importante novità, Dorothy, la figlia estremamente pericolosa di un Niles Caulder prossimo alla fine, intravista nel finale del ciclo precedente e al centro della storia in questo secondo capitolo con la sua capacità di dare vita ai propri, spesso spaventosi amici immaginari, oltre ovviamente a nuovi villain, come Il Candelaio, Doctor Tyme, Red Jack e SeX-Men. E vi assicuriamo che quest'ultimo si rivelerà molto più impegnativo di quando la clip non dia a vedere.