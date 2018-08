Doom Patrol: A Brendan Fraser il ruolo di Robotman

Sarà Brendan Fraser a interpretare Robotman in Doom Patrol, prossima serie di DC Universe, spin-off dell'imminente Titans, incentrata sui personaggi creati da Bob Haney e Arnold Drake.

Scritta da Jeremy Carver (Frequency, Supernatural), Doom Patrol segue uno dei più strani gruppi della DC - formato da Robotman, Negative Man (Dwain Murphy, The Strain), Elasti-Girl (April Bowlby, Due uomini e mezzo) e Crazy Jane (Diane Guerrero, Orange Is the New Black) - unire le forze in una missione che lo porterà negli angoli più misteriosi e inaspettati dell'Universo DC, guidato e protetto dal Dott. Niles Caulder (Bruno Bichir, Absentia), un brillante ma controverso pioniere delle scienze che non si fermerà davanti a nulla per aiutare coloro che crede siano nel bisogno, e chiamati all'azione da Cyborg (Jovian Wade), l'eroe definitivo dell'era digitale.

Anche conosciuto come Cliff Steele, Robotman è un ex pilota di auto da corsa il cui corpo è stato reso inospitale da un terribile incidente. Dopo che il suo cervello è stato salvato dal Dott. Caulder, ora Cliff vive in un potente corpo robotico. In quanto tale, Fraser presterà al personaggio solo la sua voce, mentre la versione in carne e ossa che si mostrerà via flashback sarà interpretata dal più giovane Riley Shanahan.