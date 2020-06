Doom Patrol 2: Nel trailer ufficiale della nuova stagione, Dorothy e i suoi mostruosi amici immaginari

News Serie TV

La serie DC tornerà in streaming negli USA il 25 giugno, e prossimamente su Amazon Prime Video.

Nonostante in giro per il mondo ne stiano accadendo di tutti i colori, questo 2020 sembra poterci dare ancora una gioia. Dal 25 giugno sarà disponibile in streaming su DC Universe e sulla nuova piattaforma HBO Max (in Italia successivamente su Amazon Prime Video) l'attesissima seconda stagione di Doom Patrol, la serie tv incentrata sul team di supereroi più strano della Terra. E nel caso in cui aveste ancora qualche dubbio su una simile affermazione, date un'occhiata al trailer ufficiale appena diffuso, il quale ci ricorda che questa volta ci sarà anche Dorothy!





Giacché è passato un anno dall'ultima volta, la clip ci ricorda innanzitutto come erano andate le cose in quell'occasione, ovvero la scoperta che gran parte degli incidenti/casini con i quali Crazy Jane (Diane Guerrero), Negative Man (Matt Bomer), Elasti-Woman (April Bowlby), Robotman (Brendan Fraser) e Cyborg (Joivan Wade) avevano avuto a che fare nelle loro assurde vite erano esperimenti intenzionali orditi da Niles Caulder (Timothy Dalton), in cerca di una strada verso l'immortalità in modo da poter proteggere la sua potente giovane figlia, Dorothy appunto. Uscito allo scoperto, il nuovo personaggio interpretato dall'esordiente Abigail Shapiro "scatenerà l'inferno in terra e non riuscirai a fermalo", come sentiamo dire al Capo. Del resto, Dorothy è in grado di dare vita ai suoi amici immaginari, che a giudicare da queste prime immagini sono molto più minacciosi di quanto ci si possa aspettare da una bambina.