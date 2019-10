Don Masino: Mediaset porta in tv la storia del boss Tommaso Buscetta

News Serie TV

Il drama di 8 episodi sarà co-scritto e prodotto da Pietro Valsecchi.

Dopo Sky con Gomorra e The Young Pope e Rai con L'amica geniale e Il Nome della Rosa, anche Mediaset fa il suo debutto nell'area televisiva internazionale con una serie incentrata su Tommaso Buscetta, il membro di Cosa Nostra anche conosciuto come Il boss dei due mondi, il primo a rompere il giuramento di silenzio della mafia siciliana, diventando dopo il suo arresto collaboratore di giustizia per le inchieste coordinate dal magistrato Giovanni Falcone.

Intitolato provvisoriamente Don Masino, il drama di 8 episodi ripercorrerà l'intera storia di Buscetta, dalla sua ascesa nei ranghi di Cosa Nostra negli anni '50 al momento in cui decise trent'anni dopo di collaborare con i pubblici ministeri italiani e, successivamente, americani. Cresciuto in una famiglia poverissima, ultimo di 17 figli, Buscetta agì contro i Corleonesi di Salvatore Riina nel primo grande "tradimento" nei ranghi di Cosa Nostra, dopo che una guerra di mafia aveva portato al massacro della sua famiglia.

L'affermato Pietro Valsecchi di TaoDue ne sarà il produttore e lo sceneggiatore, in quest'ultimo caso con Graziano Diana, Claudio Fava e Monica Zappelli. In attesa di conoscere i registi e gli attori che prenderanno parte alle riprese, previste da maggio tra Sicilia, Milano, Brasile, Messico e New York, Valsecchi ha dichiarato: "L'idea è di andare in profondità nel viaggio di questo personaggio controverso i cui due grandi nodi sono stati il suo dilemma nel diventare un voltagabbana, guidato dal desiderio di vendetta, e il suo confronto con Totò Riina".