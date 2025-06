Doctor Odyssey non avrà una seconda stagione: La serie tv con Joshua Jackson è stata cancellata

News Serie TV

Con la scadenza dei contratti degli attori e la decisione di non rinnovarli, il medical drama Doctor Odyssey saluta il pubblico dopo una sola stagione.

Non ci sarà una seconda stagione di Doctor Odyssey, non nell'immediato almeno. Con la scadenza, oggi, dei contratti di tutti gli attori coinvolti e nessuna iniziativa per estenderli, il medical drama co-ideato da Ryan Murphy per ABC è da intendersi - come riporta Deadline - cancellato di default, con Joshua Jackson e gli altri interpreti liberi di dedicarsi ad altri progetti. Sebbene esile, una possibilità che Murphy riprenda in mano il progetto per portarlo avanti alla rete o altrove esiste, ma a quel punto sarà necessario stipulare nuovi accordi con il cast, sempre che sia disponibile.

A proposito di Doctor Odyssey

Doctor Odyssey era l'unica serie della quale ABC non aveva stabilito ancora il destino, complici le medie d'ascolto non particolarmente brillanti - 4,8 milioni di spettatori settimanali, al penultimo posto nella classifica dei drama più visti sulla rete la scorsa stagione. Nella serie, Jackson vestiva i panni di Max Bankman, il nuovo medico di bordo di una nave da crociera di lusso capitanata da Robert Massey (Don Johnson). Nel corso degli episodi, il Dott. Bankman si era occupato delle numerose emergenze mediche sulla nave insieme agli infermieri Avery (Phillipa Soo) e Tristan (Sean Teale), ma le cose si erano complicate dopo che il trio aveva avuto una sorprendete svolta sexy.

In Italia, Doctor Odyssey è disponibile in streaming su Disney+ ogni mercoledì, con gli ultimi due episodi attesi per il 2 e 9 luglio. Le speculazioni su una sua cancellazione erano diventate più insistenti dopo l'ordine a ABC della nuova serie di Murphy 9-1-1: Nashville e la sua collocazione nello slot del giovedì sera che apparteneva alle vicende della Odyssey, tra 9-1-1 e Grey's Anatomy.