Doctor Odyssey: Joshua Jackson salva vite in alto mare nel teaser trailer della serie di ABC

Il nuovo medical drama, creato dal prolifico Ryan Murphy, debutterà negli Stati Uniti il 26 settembre.

Joshua Jackson torna a indossare il camice dopo Dr. Death in Doctor Odyssey, una delle nuove serie che debutteranno sulla rete americana ABC quest'autunno (precisamente il 26 settembre). Eppure, oltre a salvare vite su una lussuosa nave da crociera, il suo personaggio sa anche come divertirsi a chilometri di distanza dalla terraferma. ABC ha diffuso un breve teaser trailer del medical drama che porta la firma del creatore di 9-1-1 Ryan Murphy. Guardatelo qui sotto.

Doctor Odyssey: La trama e il cast del nuovo medical drama

L'ex star di Dawson's Creek interpreta Max, il medico di bordo di una nave da crociera di lusso, la cui squadra affronta varie crisi mediche in alto mare e si diverte quando non si verificano emergenze. Come sappiamo dalle notizie precedenti, nella serie recitano anche Don Johnson (Miami Vice), Phillipa Soo (Dopesick) e Sean Teale (Reign), con ruoli non meglio precisati. Oltre a scrivere la serie, Ryan Murphy è produttore esecutivo con Jackson e Johnson.

Il teaser inizia con il personaggio di Johnson che dichiara che "questa nave è il paradiso", mentre vediamo Jackson che mostra i suoi denti bianchi e che esce a torso nudo da una piscina. "Dottore, è il tuo lavoro mantenere tutti in vita", continua mentre il dottor Max e il suo team di professionisti affrontano casi medici indossando, nel frattempo, i loro abiti più eleganti. Come salvare un uomo presumibilmente caduto in mare. Parlando con TVLine, Jackson aveva definito la serie "Ryan Murphy al suo meglio, scandaloso ed esagerato" aggiungendo che le sceneggiature "sono scritte con molta gioia, sono molto divertenti e sono molto dinamiche". Noi, viste tutte queste premesse, siamo molto curiosi. In Italia la serie arriverà prossimamente presumibilmente su Disney+ e non possiamo che aspettarla con impazienza.