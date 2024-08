Doctor Odyssey: Joshua Jackson non ha un attimo di respiro nel trailer della nuova serie tv

News Serie TV

Il medical drama debutterà su ABC il 26 settembre, subito dopo 9-1-1 e prima di Grey's Anatomy.

Una nave da crociera di lusso può essere un paradiso per molti ma non così tanto per chi deve assicurarsi che tutti siano al sicuro e, ancora di più, per chi ha il compito di salvare coloro che per un motivo o un altro si ritrovano in serio pericolo. Come il Dott. Max Bankman, interpretato da Joshua Jackson (Dawson's Creek, Fringe) nel nuovo medical drama di ABC Doctor Odyssey, del quale è stato diffuso il trailer.

Doctor Odyssey: La trama e i personaggi della serie tv

Creata dallo stesso Ryan Murphy di 9-1-1 con Jon Robin Baitz (Brothers & Sisters) e Joe Baken, Doctor Odyssey (in onda sull'americana ABC dal 26 settembre) si concentra sulla figura di Max Bankman, il nuovo medico di bordo di una nave da crociera di lusso il cui staff lavora duro e si diverte ancora di più. Mentre tutti si godono la propria vacanza, Max e il suo piccolo ma poderoso team medico affrontano emergenze uniche e si confrontano tra loro, a chilometri di distanza dalla riva.

Il trailer mostra il Dott. Bankman salire per la prima volta a bordo dell'Odyssey, senza sapere cosa aspettarsi dal suo nuovo incarico. Con un po' di buoni consigli del capitano Robert Massey (Don Johnson, Miami Vice), Max si mette al lavoro, affrontando una crisi medica dopo l'altra mentre ai passeggeri accadono le peggiori sfortune e la nave attraversa acque molto agitate.

Lo staff del Dott. Bankman include gli infermieri Avery Morgan e Tristan Silva, interpretati da Phillipa Soo (Dopesick) e Sean Teale (Reign). L'anteprima rivela inoltre che la cantautrice di successo Shania Twain apparirà nella serie con un ruolo non meglio precisato, sebbene i fotogrammi in cui calca la pista da ballo con il capitano Massey offrano qualche indizio.