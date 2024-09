Doctor Odyssey: Joshua Jackson è un sexy medico di bordo nel trailer ufficiale della nuova serie tv

News Serie TV

Rivelate anche le prime guest star del medical drama: ci sono anche John Stamos, Chord Overstreet e Cheyenne Jackson.

Se pensate che a bordo di una nave da crociera ci si diverta e basta, aspettate di vedere Doctor Odyssey, la nuova serie di Ryan Murphy (9-1-1, Nip/Tuck) con protagonista il veterano di Dawson's Creek e Fringe Joshua Jackson. Di fatto un medical drama, segue il Dott. Max Bankman di Jackson e il suo team affrontare un'emergenza dopo l'altra, spesso nelle condizioni più proibitive, con l'unico obiettivo di salvare vite umane. Il trailer ufficiale rilasciato dalla rete americana ABC ne offre un'anteprima.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie con Joshua Jackson - HD

Doctor Odyssey: La trama e il cast della serie tv

In onda negli Stati Uniti dal 26 settembre (in Italia presumibilmente su Disney+ nelle settimane a seguire insieme con le nuove stagioni di 9-1-1 e Grey's Anatomy), Doctor Odyssey inizia quando l'affascinante e risoluto Dott. Max Bankman sale a bordo della Odyssey, una nave da crociera di lusso il cui staff lavora duro e si diverte ancora di più. Mentre tutti sulla nave si godono la vacanza, il nuovo medico di bordo e il suo piccolo ma solido team affrontano emergenze uniche e si confrontano tra loro, a chilometri di distanza dalla riva. Lo staff di Max include gli infermieri Avery Morgan e Tristan Silva, interpretati da Phillipa Soo (Dopesick) e Sean Teale (Reign), mentre il veterano dello schermo Don Johnson (Miami Vice) veste l'uniforme del capitano della Odyssey, Robert Massey.

"È una fantasia meravigliosa, brillante e patinata di Ryan Murphy", ha detto Jackson della serie a The Hollywood Reporter durante il recente tappeto rosso degli Emmy. "Ho appena visto i primi due episodi e la sintonia del cast è fantastica, andiamo tutti d'accordo come una casa in fiamme. Le storie sono adrenaliniche. Sono dialoghi alla Ryan Murphy, quindi hanno quello sfrigolio e quel crepitio. Le situazioni sono stravaganti ed esagerate e le scenografie sono bellissime. I vestiti sono bellissimi. È un luogo felice dove stare per un'ora".

Il trailer rivela per la prima volta quelle che saranno le guest star di Doctor Odyssey, almeno le prime. Si possono riconoscere infatti John Stamos (Gli amici di papà), Gina Gershon (Riverdale), Kelsea Ballerini, Chord Overstreet (Glee), Cheyenne Jackson (American Horror Story), Laura Harrier (Hollywood), Stephanie Suganami (Un regalo da Tiffany) e Justin Jedlica, i quali vanno ad aggiungersi alla precedentemente annunciata Shania Twain.