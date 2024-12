Doc: Il trailer ufficiale del remake americano con Molly Parker nel ruolo che è di Luca Argentero

News Serie TV

Il nuovo medical drama basato sulla serie di successo italiana Doc - Nelle tue mani debutterà sulla rete americana FOX il prossimo 7 gennaio: ecco il trailer ufficiale.

Sta per debuttare negli Stati Uniti (su FOX dal 7 gennaio) Doc, il remake americano della serie di successo italiana Doc - Nelle tue mani, prodotta da Lux Vide e in onda su Rai 1. La trama delle due serie è molto simile, sebbene la versione americana abbia una protagonista femminile, la brillante dottoressa Amy Larsen interpretata dalla star di House of Cards Molly Parker. È lei il corrispettivo del nostro dottor Andrea Fanti (Luca Argentero).

Doc: La trama del remake con Molly Parker

Doc segue la brillante e determinata dottoressa Amy Larsen, primario di medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. Come Andrea Fanti, subisce un trauma cranico, nel suo caso in seguito a un incidente stradale, che le fa perdere la memoria degli ultimi 8 anni della sua vita. Mentre cerca di abituarsi a un mondo in cui non ricorda i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incontrato e l'anima gemella da cui ha divorziato né la tragedia che l'ha portata ad allontanare tutti dalla sua vita, Amy può fare affidamento solo sulla figlia diciassettenne, che lei ricorda come una bambina di 9 anni, e su i suoi amici più devoti. Nonostante abbia perso quasi un decennio di conoscenza ed esperienza, deve tornare a essere una specializzanda e, in qualche modo, ricostruire la sua vita dai pezzi rotti che rimangono. Il remakee coinvolge come sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner Barbie Kligman (Magnum P.I.) e come produttori esecutivi Hank Steinberg (ideatore di Senza traccia) e Erwin Stoff.

Il nuovo trailer rivela che Amy, prima dell'incidente, era stata accusata di aver creato un ambiente di lavoro tossico e il suo approccio rude era stato messo in discussione da più di un suo collega. Mentre lotta per riprendersi la sua vita, dovrà quindi fare i conti con chi era in passato.

Il cast

Accanto a Molly Parker, nel cast principale ci sono anche Omar Metwally (Big Sky), Amirah Vann (Le regole del delitto perfetto), Jon Ecker (Regina del sud), Anya Banerjee (The Blacklist), mentre Scott Wolf (Cinque in famiglia) e Patrick Walker (Lezioni di chimica) ricoprono ruoli ricorrenti.