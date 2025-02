Doc, il remake americano è un successo: FOX rinnova la serie per una lunghissima seconda stagione

News Serie TV

La serie americana basata sulla nostra Doc - Nelle tue mani negli Stati Uniti è seguitissima ed è stata rinnovata subito per una seconda stagione di ben 22 episodi.

Il remake americano di Doc - Nelle tue mani, intitolato semplicemente Doc, ha stregato gli spettatori negli Stati Uniti. Mentre la prima stagione, che ha registrato numeri record, si avvia alla conclusione, la rete americana FOX ha già rinnovato la serie per una seconda stagione composta da ben 22 episodi (un autentico ritorno al passato e un'eccezione in questi tempi in cui le stagioni, specialmente dei medical drama, sono sempre più corte).

Doc: Il successo negli Stati Uniti

Finora, Doc ha registrato una media di 4,5 milioni di spettatori a settimana, numeri che includono anche le visualizzazioni in differita. Questo ha permesso al medical drama di superare 9-1-1: Lone Star, la serie recentemente cancellata, diventando così il programma di intrattenimento più visto della stagione 2024-25 di FOX. Un successo inaspettato che conferma la qualità delle storie che già in Italia avevano appassionato il pubblico della serie originale con Luca Argentero, arrivata alla terza stagione e già rinnovata per una quarta.

Michael Thorn, presidente di FOX, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che il pubblico abbia accolto bene la prima stagione di Doc. Barbie Steinberg e Hank Steinberg [i creatori ndr.] hanno fatto un lavoro straordinario nel portare in vita una delle serie più emotivamente potenti della televisione. Rinnovarla per una seconda stagione è stata una decisione facile grazie a questo team incredibile, ai nostri partner di Sony e a un cast eccezionale guidato dalla talentuosa Molly Parker".

Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios, ha espresso la sua gioia per il rinnovo: “Siamo entusiasti che Doc sia stata confermata per una seconda stagione. Questo è un riconoscimento straordinario alla scrittura eccezionale, all performance mozzafiato del nostro cast e alla fantastica risposta del pubblico. Siamo grati a FOX per il continuo supporto mentre continuiamo a produrre nuovi episodi della serie".

La trama e il cast

Nella Doc americana Molly Parker prende il testimone da Luca Argentero. Interpreta la dottoressa Amy Larsen, primario del reparto di medicina interna che, dopo un incidente d'auto, perde la memoria degli ultimi otto anni della sua vita. Tra le cose dimenticate ci sono il divorzio dal marito medico Michael (interpretato da Omar Metwally), la tragica morte del figlio, una relazione con un giovane collega e un rivale pronto a compromettere la sua carriera. Accanto a Parker, troviamo un cast di grande talento, tra cui Jon-Michael Ecker, Amirah Vann e Anya Banerjee.