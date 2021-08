Django: Le prime foto della nuova serie Sky ispirata dal classico western di Sergio Corbucci

News Serie TV

Nel cast del drama di 10 episodi Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace, Nicholas Pinnock e Lisa Vicari.

Sky ha diffuso le prime foto ufficiali di Django, nuova serie originale di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, per Sky già dietro le quinte di Gomorra: La serie, diretta nei primi episodi da Francesca Comencini, che rilegge in chiave contemporanea l'omonimo classico western di Sergio Corbucci. Nel cast, nelle vesti dell'iconico personaggio del titolo, Matthias Schoenaerts (The Danish Girl), affiancato da Noomi Rapace (Prometheus, Sherlock Holmes), Nicholas Pinnock (For Life, Captain America) e dalla giovane attrice in ascesa Lisa Vicari (Dark).

La trama di Django, nuova serie tv di Sky

Atteso prossimamente su Sky e in streaming su NOW, Django, le cui riprese sono in corso in Romania, è un drama di 10 episodi ambientato nel Selvaggio West tra gli anni '60 e '70 dell'Ottocento. Sarah e John (Pinnock e Vicari) hanno fondato New Babylon, una città di emarginati, piena di uomini e donne di ogni estrazione, razza e credo, che accoglie tutti a braccia aperte. Perseguitato dal ricordo dello sterminio della sua famiglia otto anni prima, Django sta ancora cercando sua figlia Sarah, credendo che possa essere sopravvissuta al massacro. Rimarrà scioccato nel ritrovarla a New Babylon, in procinto di sposare John. Ma lei, ora una donna adulta, vuole che Django se ne vada, poiché teme che restando possa mettere a repentaglio New Babylon. Tuttavia, Django crede che la città sia in pericolo e non è assolutamente disposto a perdere sua figlia una seconda volta.

Rapace interpreta Elizabeth, una potente e spietata nemica di John. Nella serie recitano anche Jyuddah Jaymes (Sandition), Eric Kole (Fifty Pence) e Benny Opoku-Arthur (Get Lucky) nei ruoli dei tre figli di John, oltre a Tom Austen (The Royals) e Abigail Thorn. David Evans (Downton Abbey) e Enrico Maria Artale (Romulus) completano il team di registi, mentre Fasoli e Ravagli sono affiancati alle sceneggiature da Max Hurwitz (ZeroZeroZero, Manhunt).