Django: La nostra video intervista esclusiva a Francesca Comencini e Noomi Rapace

In occasione della presentazione alla Festa del cinema di Roma abbiamo incontrato la regista e la villain di Django, Francesca Comencini e la grande Noomi Rapace.

Dalla Festa del Cinema di Roma, dove Django, la serie tv originale Sky, venne presentata in anteprima, è passato tanto di quel tempo che quasi non ci ricordavamo delle interviste ai protagonisti che vi proponiamo proprio ora, visto che dal 17 febbraio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, la serie è disponibile coi primi due episodi (l'appuntamento si ripeterà per cinque volte ogni venerdì). Incontrare Francesca Comencini, regista e direttrice artistica del progetto, nonché una delle artefici del successo di Gomorra: La serie, è stato estremamente interessante. Con lei c'era poi quella che consideriamo una delle migliori e più camaleontiche attrici del panorama mondiale, la svedese Noomi Rapace, una vera e propria cowgirl, come ci ha raccontato, che qua nei panni della cattiva, Lady Elizabeth, sfodera un incredibile accento del profondo Sud, per chi vedrà la serie in inglese. Tra attrice e regista si è creato un vero e proprio legame di amicizia ed è stato bello poter parlare con due donne ai vertici del loro lavoro. Un'avvertenza; lo scorso ottobre avevamo visto solo i primi due episodi e gli spoiler erano assolutamente proibiti, per cui, se le domande e le risposte vi sembrano un po' generiche, saprete perché.





Django: Un western italiano che arriverà in tutto il mondo e la nostra politica no spoiler

Django, rivisitazione del western omonimo di Sergio Corbucci con Franco Nero, presenta molte novità rispetto al film e mette in gioco temi di cui oggi si parla molto, come la fluidità di genere, il ruolo femminile, la fragilità maschile, la guerra e il razzismo, ma che, nella scrittura di Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, sono documentati e fedeli all'epoca e non inseriti forzatamente per accontentare il famigerato algoritmo. Deciderete voi quando vedrete la serie: noi siamo della vecchia scuola "NO SPOILER" perché riteniamo che sapere tutto prima rovini il piacere della scoperta e della visione.

Django è una coproduzione internazionale con attori di varie nazionalità e reparti tecnici italiani, a cura di Cattleya e Atlantique Productions con Sky Studios e CANAL+, con il sostegno del Ministero della cultura italiana e del governo rumeno e andrà in onda nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria su Sky mentre CANAL+ la trasmetterà in Francia, Polonia, Svizzera e Austria. E non è tutto: con M7 arriverà nei Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca e Repubblica slovacca. Quando si dice: l'eccellenza italiana nel mondo.