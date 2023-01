Django: Il trailer ufficiale della serie western di Sky e NOW con Matthias Schoenaerts

News Serie TV

La nuova serie di 10 episodi andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dal 17 febbraio.

A un mese esatto dal debutto, dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , Django, l'attesa serie originale Sky e CANAL+ omaggio al classico western di Sergio Corbucci, si mostra in uno spettacolare trailer ufficiale insieme con i suoi vividi personaggi, incluso l'omonimo protagonista interpretato dall'affermato Matthias Schoenaerts (The Danish Girl).





La trama e il cast di Django

Creata e scritta dal duo di Gomorra: La serie Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, e diretta da Francesca Comencini e David Evans (Downton Abbey), Django è la storia di un uomo che, partito in cerca di vendetta, finirà col lottare per qualcosa di più grande. Nel Texas di fine Ottocento, Django raggiunge New Babylon, una città riarsa sul fondo di un cratere. Cerca gli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta e si trova sul posto. Lei ha ormai vent'anni e sta per sposare John Ellis, che di New Babylon è il fondatore. Sarah non vuole Django tra i piedi, ma lui non è uomo da arrendersi, e non lascerà nulla d'intentato pur di avere un'altra possibilità con sua figlia. In ogni caso, i tre - Django, Sarah e John - sono avviluppati in un groviglio di sinistri segreti destinati a venire in superficie.

Accanto a Schoenaerts recitano Nicholas Pinnock (Captain America) nel ruolo di John Ellis e Lisa Vicari (Dark) di Sarah, oltre a Noomi Rapace (Sherlock Holmes) di Elizabeth Thurman, la potente e spietata nemica di Ellis, impegnata in una personale missione il cui scopo è liberarsi di questa comunità di ladri e peccatori. Si aggiungono Jyuddah James (Sandition), Benny O. Arthur (Get Lucky) e Eric Kole (Fifty Pence) nei ruoli dei figli di John e Tom Austen (The Royals) del cowboy Eljiah Turner. I 10 episodi sono prodotti da Cattleya e Atlantique Productions e co-prodotti da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno.