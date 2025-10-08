Disney Twisted-Wonderland: Il trailer ufficiale del nuovo anime in arrivo su di Disney+

News Serie TV

Arriva su Disney+ il nuovo anime Disney Twisted-Wonderland, tratto dalla popolare serie di videogiochi ispirata dai cattivi Disney. Ecco il trailer ufficiale.

Il 29 ottobre, su Disney+ debutterà in esclusiva Disney Twisted-Wonderland: La serie animata, un nuovo anime tratto dalla popolare serie di videogiochi per dispositivi mobili ispirata a sua volta dai cattivi dei lungometraggi Disney, nonché dal suo adattamento manga. Nell'attesa, il servizio streaming, che proporrà un nuovo episodio ogni mercoledì, ne ha diffuso il trailer ufficiale.

La trama di Disney Twisted-Wonderland: La serie animata

Nel mondo incantato di Twisted-Wonderland, sette figure leggendarie conosciute come i Grandi Sette sono state rese immortali. Con le loro gesta, la Regina di Cuori, il Re delle Bestie, la Strega del Mare, lo Stregone delle Sabbie, la Regina più Bella, il Re degli Inferi e la Fata delle Spine (ispirati rispettivamente alla Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, Scar de Il re leone, Ursula de La sirenetta, Jafar di Aladdin, la Regina Cattiva di Biancaneve e i sette nani, Ade di Hercules e Malefica de La bella addormentata nel bosco) avrebbero ispirato la creazione di sette dormitori magici al Night Raven College, un'accademia d'élite per maghi in erba.

All'oscuro di tutto ciò, Yuken Enma, un normale liceale di Tokyo, si ritrova improvvisamente trasportato al Night Raven College e inizia subito a isolarsi dagli abitanti. Incapace di usare la magia, incerto sulle abitudini e sbalordito dalla nuova realtà in cui si trova, Yuken è costretto a orientarsi in questo strano mondo nuovo, alla ricerca di un modo per tornare a casa. Costantemente coinvolto in avventure con i suoi nuovi compagni di classe combinaguai, Ace e Deuce, riuscirà Yuken a trovare la strada di casa prima di incorrere nell'ira del Sovrano Rosso, Riddle Rosehearts?

Disney Twisted-Wonderland al Lucca Comics & Games 2025

Il 29 ottobre, in concomitanza con il debutto su Disney+, Disney Twisted-Wonderland: La serie animata sarà presentata a Lucca Comics & Games 2025 con la proiezione dei primi due episodi, il secondo dei quali in anteprima, preceduta da un incontro in collaborazione con Panini, editore italiano del manga. L'evento si terrà presso il Cinema Astra alle ore 13:30.

Non è tutto. Panini porterà in fiera un'edizione speciale della prima serie del manga, Twisted-Wonderland Il manga - Book of Heartslabyul Complete Edition, con bordi stampati, pagine interne a colori e cover rifinita con dettagli dorati, disponibile anche in libreria, fumetteria e online dal 30 ottobre. Mentre Giunti Editore lancerà Twisted Wonderland - Il Tiranno Scarlatto, prima light novel giapponese targata Disney. Ideata e illustrata dalla stessa Yana Toboso dei videogiochi con testi di Jun Hioki, si ispira al celebre gioco Disney Japan e appartiene al genere isekai, tra mondi fantasy, identità e rivalità. Il volume, molto atteso anche in Italia, include un esclusivo segnalibro in acetato con effetto overlay.