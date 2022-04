Disney+ ha trovato il suo Percy Jackson: Walker Scobell protagonista della serie tratta dai libri di Rick Riordan

News Serie TV

Il giovane attore ha recentemente affiancato Ryan Reynolds nel film di Netflix The Adam Project.

Dopo due anni di ipotesi e speculazioni, sappiamo finalmente chi sarà il protagonista di Percy Jackson and the Olympians, la serie originale di Disney+ che riproporrà le avventure del semidio adolescente nato dalla penna di Rick Riordan. Si tratta del tredicenne Walker Scobell, giovane attore che ha recentemente dato prova del suo talento nel film di Netflix The Adam Project. Abbiamo aggiornamenti anche sullo stato dei lavori della serie: Disney+ ha fatto sapere che le riprese inizieranno quest'estate.

La trama di Percy Jackson and the Olympians

Percy Jackson and the Olympians dovrebbe seguire le vicende del primo romanzo della saga, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini. Stando alla trama ufficiale diffusa, infatti, la serie segue Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo. Rick Riordan ha scritto l'episodio pilota della serie con Jon Steinberg (Black Sails), mentre James Bobin (La misteriosa accademia dei giovani geni) dirigerà. Inoltre nel progetto è coinvolto come produttore esecutivo anche l'ex presidente di Touchstone Television Bert Salke, il primo ad aver sviluppato questo nuovo adattamento.

La descrizione del nuovo Percy Jackson

Il personaggio di Percy è descritto come un ragazzo intelligente e compassionevole con uno spiccato senso dell'umorismo. Si è sempre considerato un outsider, in gran parte a causa di come il mondo vede il suo ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) e la sua dislessia. È impulsivo e turbolento ed è pronto ad arrabbiarsi quando le cose gli sembrano ingiuste. "Ma sotto il suo cinismo c'è un figlio affettuoso e un amico leale che vuole solo fare il bene di coloro a cui tiene. Se solo riuscisse a trovare un posto in cui adattarsi", termina la descrizione ufficiale.

Il commento di Rick Riordan

Scobell è il secondo attore a vestire i panni di Percy Jackson dopo Logan Lerman, che ha interpretato il semidio nei due film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini del 2010 e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri del 2013. Ma aspettiamoci un adattamento molto diverso dai lungometraggi: Riordan, infatti, in più di un'occasione, ha ribadito che la serie tv sarà molto più fedele ai libri e accontenterà anche i fan più fedeli ed esigenti. Nell'annunciare il coinvolgimento di Scobell, lo scrittore ha scritto sul suo blog: "Walker Scobell è un giovane incredibilmente talentuoso che ci ha sconvolti con le sue audizioni per il ruolo di Percy. Molti di voi hanno recentemente scoperto quanto sia fantastico guardando The Adam Project, in cui Walker ha illuminato lo schermo come una versione più giovane del personaggio di Ryan Reynolds. Siamo stati abbastanza fortunati da fare un provino a Walker mesi prima dell'uscita del film, ma il film ha solo confermato ciò che già sapevamo sul suo talento". "Era ovvio per me e per il resto della squadra che Walker aveva il perfetto mix di tempismo comico, dolcezza, ribellione, sarcasmo ed eroismo per incarnare il nostro eroe Percy Jackson", ha aggiunto.

Foto: Disney/Paul Lorei