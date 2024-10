Dinner Club torna tra sapori e bellezze italiane: Il trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

I nuovi episodi dello show che ci porta alla scoperta dell'Italia insieme a un cast stellare arrivano in streaming su Prime Video il 21 novembre: ecco il trailer ufficiale di Dinner Club 3.

Un viaggio tra le gemme nascoste dell'Appia Antica, da Roma fino a Brindisi. Una grande cena finale insieme a un ospite d'eccezione, Corrado Guzzanti. Prime Video ci presenta, con il trailer ufficiale, la terza stagione di Dinner Club, lo show in cui alcuni volti molto amati dal pubblico e molto motivati seguono Carlo Cracco in un percorso di degustazione e bellezza in giro per l'Italia. Il food travelogue - così lo chiama Prime Video - tornerà in streaming il prossimo 21 novembre e nei nuovi episodi promette grandi sorprese e novità. Guardate voi stessi qui sotto dando un'occhiata al trailer.

Dinner Club: I protagonisti della terza stagione

Dopo il successo delle prime due stagioni, Dinner Club torna con altri protagonisti d'eccezione: Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, che si metteranno in viaggio con lo Chef stellato Carlo Cracco per affrontare - stavolta tutti insieme - un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese. Scopriranno gusti, volti e tradizioni lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi. Accanto a loro, nelle cene, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme ad uno straordinario "imbucato a cena", Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club.