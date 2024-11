Dinner Club stagione 3 è su Prime Video: intervista al cast dello show che celebra convivialità e tradizioni italiane

News Serie TV

Con una formula leggermente cambiata che privilegia il viaggio di gruppo, Dinner Club ritorna con la terza stagione in 4 episodi. Abbiamo fatto due chiacchiere con Carlo Cracco, Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo.

Oggi 21 novembre è il giorno del debutto della terza stagione di un format di Prime Video che non poteva non nascere in Italia. Dinner Club ritorna per celebrare il piacere della convivialità legata al mondo culinario del nostro Belpaese, la cui varietà di meraviglie del territorio e delle tradizioni potrebbe far durare all'infinito questo show. Ma non ci sarebbe il piacere della scoperta dei gusti regionali se non ci fosse un cast capace di apprezzarli e, al contempo, di garantire quello spontaneo intrattenimento che è il cuore del format.

In questa terza stagione di Dinner Club ritroviamo lo chef stellato Carlo Cracco, stavolta in viaggio con un terzetto di nuovi protagonisti: Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Il viaggio on the road che intraprendono, li porta alla scoperta di sapori, volti e culture locali lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi. Accanto a loro, nelle cene, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del programma Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme a un fiero "imbucato" che di nome fa Corrado Guzzanti e ricopre il ruolo di osservatore speciale del Dinner Club.

Dinner Club: intervista a Cracco, De Sica, Fanelli e Papaleo

Si diceva una produzione Original ideata e realizzata in Italia, Dinner Club è un food travelogue prodotto da Banijay Italia (guidata dal CEO Fabrizio Ievolella) per Amazon MGM Studios. Nel primo dei quattro episodi, della durata di 40 minuti ciascuno, vedremo i protagonisti a bordo di un camper anni '70. Carlo Cracco porterà Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo alla scoperta di uno storico itinerario, quello della via Appia, da Roma a Brindisi. Tra incontri esilaranti, ricette dimenticate, balli di gruppo e una valigia misteriosa i tre inizieranno una lunga, anzi lunghissima convivenza, affrontando persino un'impresa epocale: la pesca del grongo. Qui sotto la video intervista che abbiamo realizzato con lo chef e i suoi ospiti.



Dinner Club 3: Stagione 3 - La nostra video intervista a Rocco Papaleo, Emanuela Fanelli, Carlo Cracco e Christian De Sica - HD