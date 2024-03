Dinner Club, Prime Video annuncia la stagione 3: Christian De Sica e Emanuela Fanelli si siedono a tavola

News Serie TV

L'innovativo e divertente food travelogue con Carlo Cracco tornerà in streaming su Prime Video prossimamente.

Lo chef stellato Carlo Cracco si ritroverà a tavola con nuove celebrità e qualche ex compagno di avventure: Prime Video ha annunciato che l'innovativo, divertente e gustoso food travelogue Dinner Club tornerà prossimamente con una terza stagione. Rinnovato il cast. Questa volta a mettersi in viaggio per il Belpaese e a sedersi a tavola con lo chef saranno gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, volti della serialità di Prime Video con Gigolò per caso e No Activity: Niente da segnalare. Accanto a loro ci saranno le guest star d'eccezione e soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli.

Dinner Club: Dal territorio alla tavola

Top secret, per ora, le destinazioni della terza stagione, scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti e diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini. Nelle prime due, già disponibili in streaming, Carlo Cracco ha intrapreso un viaggio attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche che ha toccato Delta del Po, Puglia e Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e Sicilia con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e la ritornata Sabrina Ferilli, e Sila in Calabria, Romagna, Sud Tirolo e nuovamente Sicilia con Paola Cortellesi, Marco Giallini, Luca Zingaretti e il ritornato Antonio Albanese, oltre alle guest star d'eccezione Ferilli e Littizzetto.

Dinner Club accompagna il pubblico attraverso l'Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie gastronomiche italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Cibi straordinari e territori sorprendenti e talvolta nascosti raccontati e riscoperti poi a tavola, tra buoni amici e chiacchiere divertenti e brillanti.