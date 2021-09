Dinner Club da oggi su Amazon Prime Video: Due chiacchiere con Carlo Cracco, Sabrina Ferilli e Diego Abatantuono

News Serie TV

Sei episodi attraverso l'Italia più bella e più buona in divertente compagnia dello chef stellato e di sei amati attori italiani.

Amazon Prime Video ha aggiunto un posto a tavola per i suoi abbonati. Da oggi, venerdì 24 settembre, sul servizio streaming è disponibile Dinner Club, un nuovo show rigenerante e divertente in cui un Carlo Cracco in splendida forma si avventura in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d'Italia insieme con gli attori Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea. Non il solito programma di cucina. Dinner Club è uno show itinerante che attraversa il Bel paese alla scoperta di territori ed esperienze gastronomiche non comuni e poco conosciuti. Lo chef stellato e i suoi compagni di viaggio si allontanano dai soliti itinerari turistici alla scoperta di un'Italia più vera e genuina, a cominciare dalla sua laboriosa gente. Percorsi tra bellezze e bontà che per sei volte, come il numero di episodi, si concludono con una cena tra amici per raccontare e raccontarsi. Il tutto condito dall'incontenibile simpatia di questi artisti.



Dinner Club è una novità assoluta nel panorama forse congestionato dei programmi televisivi italiani che esaltano il cibo. Intanto non è una competizione. Sebbene Sabrina sia convinta del contrario, non sono richieste doti particolari né ci deve essere un vincitore. Le prove però non mancano, inclusa qualcuna piuttosto spericolata. Prevalgono invece spensieratezza e leggerezza, quanto mai necessarie in questo momento storico. Attraverso i viaggi on the road di Cracco e compagni e attraverso i loro momenti conviviali in cucina e a tavola scopriamo (o forse riscopriamo) quando il buon cibo condiviso con le persone cui vogliamo bene racchiuda un po' il senso della vita. Vi ritroverete a ridere, tanto, e probabilmente anche a non credere ai vostri occhi. Nel corso dell'evento di presentazione dello show, abbiamo incontrato lo chef e due dei suoi smaliziati e anche un po' coraggiosi complici, Sabrina Ferilli e Diego Abatantuono, per una chiacchierata su cosa dell'esperienza Dinner Club li abbia sorpresi e toccati maggiormente.





Dinner Club: Sei viaggi nell'Italia più bella

Siamo ancora in grado di assaporare davvero il cibo? È ancora possibile condividere la buona tavola in ottima compagnia? Nell'innovativa serie Amazon Original Dinner Club tutto questo è possibile nella forma di un inedito food travelogue che unisce con toni da comedy l'amore per la cultura culinaria italiana e la scoperta di alcuni luoghi e personaggi straordinari del nostro Paese. I requisiti per entrare nel Dinner Club sono amare i viaggi, l'ottima compagnia e il buon cibo. In ogni episodio, ciascuno dei sei protagonisti scopre una destinazione inedita e mai scontata, attraversandola in lungo e in largo a bordo di un mezzo di trasporto sempre diverso. Con loro viaggia lo chef stellato Carlo Cracco, che li guida in alcune tra le più belle mete d'Italia per scoprire non solo la cucina più autentica legata al territorio, anche persone, storie e luoghi mozzafiato.