Dinner Club: ci siamo seduti a tavola con Carlo Cracco e i protagonisti della stagione 2, da oggi su Prime Video

Nella splendida Villa Necchi Campiglio di Milano, abbiamo gustato prelibatezze della Stagione 2 di Dinner Club e parlato dei nuovi episodi insieme a Carlo Cracco, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti, Marco Giallini. Da oggi la serie è disponibile su Prime Video con i primi 4 episodi.

La Seconda Stagione di Dinner Club, innovativo food travelogue Original di produzione italiana con lo chef stellato Carlo Cracco, arriva oggi, venerdì 17 febbraio, in esclusiva su Prime Video con i primi quattro episodi, mentre dal 24 febbraio saranno disponibili anche il quinto e il sesto episodio, intitolati After Dinner.

Come nella prima stagione, un Cracco in versione Indiana Jones porta celebri attori cinematografici alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni culinarie del nostro paese. Ogni puntata è dedicata a un viaggio e a un attore, che Cracco trasporta, spesso e volentieri in mezzi di fortuna, sui monti o in riva al mare, in campagna e lungo i fiumi, risvegliando il loro spirito d'avventura e lasciando a loro il compito di preparare gustosi manicaretti.

I protagonisti di Dinner Club 2 sono Paola Cortellesi, Marco Giallini, Antonio Albanese e Luca Zingaretti. Partecipano alla serie anche le due "veterane" Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Quest’ultima, che ha vinto la scorsa edizione, si prodiga in severissime recensioni culinarie.

Se Marco Giallini & Co. hanno visitato angoli remoti del nostro stivale nella torrida estate del 2022, la stampa che si occupa di cinema e serie tv, e quindi di Dinner Club, ha invece sorseggiato ottime bollicine nella splendida Villa Necchi Campiglio, dimora storica di Milano nonché casa museo. Invitati a partecipare alla Dinner Club Experience, anche noi abbiamo potuto assaggiare alcune delle prelibatezze della nuova stagione dello show, seduti intorno a tavole elegantemente apparecchiate. Proprio di fronte a noi, sedevano i protagonisti di Dinner Club 2, pronti a raccontarci le loro gite alla ricerca dei sapori italiani in compagnia di Carlo Cracco. È stato proprio lui a introdurre la Seconda Stagione, spiegando di aver apprezzato moltissimo la parte dedicata alla cena che vede riuniti tutti i partecipanti e che "sembrava non finire mai". Lo chef più famoso d'Italia ha adorato i mezzi di trasporto che la produzione ha messo a disposizione, ammettendo che la più sfortunata, durante la prima stagione, è stata Lucianina, a cui è toccato un vecchio camper. Noi che abbiamo visto il trailer dei nuovi episodi, abbiamo trovato favolosa la moto con sidecar annesso che ha portato Monsieur Cracco e Luca Zingaretti in giro per la Romagna.



Il Commissario Montalbano della tv è stato uno dei concorrenti più felici di aver partecipato a Dinner Club: "Mi sono divertito come raramente mi capita nella vita. Ho cominciato quest'avventura un po’ impaurito, perché non conoscevo il codice di queste situazioni, in cui non c'è una preparazione e devi reagire a quello che ti succede strada facendo. È stato un percorso fantastico: abbiamo incontrato persone straordinarie e abbiamo avuto modo di conoscere il territorio. È stato favoloso vedere Carlo ai fornelli e contribuire alla preparazione dei piatti, tanto che da quel giorno là mi è presa la passione di cucinare. Ho imparato molti trucchetti: ad esempio il segreto per non fare il sugo troppo acquoso…".

Zingaretti, però, è stato vittima di un brutto scherzo, anche se alla fine ci ha guadagnato: "Dovete sapere che, prima di cominciare, i responsabili della serie ti chiedono se hai qualche allergia e se c'è qualcosa che proprio non riesci a mangiare. Io ho detto: 'A me va bene tutto, tranne le interiora, in particolare il cervello, non ce la posso fa'. Una sera, quel disgraziato là (Cracco) mi ha fatto uno scherzo, perché mi ha fatto assaggiare il cervello cucinato in un modo meraviglioso, un po’ croccantino: mi sono proprio leccato le dita ed è stata una fantastica e divertentissima sorpresa".

A Marco Giallini è capitata invece in sorte la Sicilia Orientale, e il promo del suo episodio fa morire dal ridere, specialmente quando, in una landa desolata piena di cocomeri, l'attore commenta: "Che cazzarola siamo venuti a fare in mezzo alle angurie?!". Il Rocco Schiavone della tv si lamenta, scherzando, di essere rimasto spesso a digiuno: "Non ho mangiato praticamente niente, perché appena cominciavo, subito c'era qualcuno che gridava: 'Andiamo!'. Così mi sono armato di sportina, insomma ho fatto il take away, e mangiavo strada facendo".

La parola passa quindi a Paola Cortellesi, che forse è stata la persona che ha fatto il viaggio più scomodo e mangiato i cibi più pesanti, piccanti e saporiti. L'attrice ha avuto l'onore di dormire in tenda sul tetto della macchina insieme a Carlo Cracco. Con lui e un signore ottantaduenne è andata per funghi e ha assaggiato le orecchie di maiale fritte. La cosa peggiore è stata sentire le battute di Carlo Cracco. "Ha iniziato subito, prima che ci mettessimo in viaggio" - narra. "Con Carlo c'eravamo incontrati in un paio di occasioni e non avevamo avuto modo di chiacchierare tanto, e questo è il motivo per cui ho accettato di dividere con lui quest’avventura. Invece, quando ci siamo visti prima della partenza, ha tirato giù un paio di battute terribili, e allora gli ho voluto bene, e chi ti vuole bene ti dice la verità, perché a farti i complimenti so' boni tutti, Carlo".

Poi la Cortellesi descrive meglio la sua gita culinaria: "Abbiamo fatto cose impegnative, per esempio abbiamo attraversato un fiume, abbiamo passeggiato a lungo, io mi sono divertita a fare escursioni in posti che non conoscevo. La Sila è magnifica, c'erano dei moschini che ci hanno pizzicato. Non so ancora a che specie appartengano, ma stavamo con il cortisone, tutti tranne Carlo. Abbiamo mangiato benissimo, abbiamo anche cantato. Abbiamo infine assaggiato il famoso sacchieddu, che è tipo il Pan di via degli hobbit: ne mangi un pezzettino e sei a posto per un mese".

Quando era in Calabria, Carlo Cracco ha anche fatto a gara con un ragazzo del posto a chi mangiava più peperoncini piccanti. Lo chef ha vinto, e poi con Antonio Albanese è andato fino in Sudtirolo, e si è lasciato convincere dall'attore a pescare. I due non hanno preso niente, secondo Albanese per via delle telecamere. che spaventavano i pesci:

"Il Sudtirolo è un luogo che conoscevo molto poco" - dice Antonio. "È stato meraviglioso incontrare persone rare, come un ragazzo che in un bunker della Prima Guerra Mondiale affina dei formaggi: ci siamo inchinati a lui e a questo suo entusiasmo. Abbiamo chiacchierato con un omino simpatico che è riuscito a riesumare la capra con gli occhiali, e quindi ha salvato una razza. Abbiamo scoperto prodotti, esplorato il territorio. Per girare abbiamo utilizzato una soppressata: una jeep abbandonata da decenni e di una scomodità infinita”.

In una scena del suo episodio, Antonio Albanese non sembra contento di avere una montagna di pino mugo addosso. Ecco cosa dice l'attore in proposito: "Per il turista che non si comporta come si deve comportare c'è il pino mugo. Tu sei steso e, con una pala, una donna molto forte ti lancia 30kg di mugo addosso, e ti intima di star fermo. Dopo 10 kg il torace comincia a farti male e tu dici: 'Signora, non riesco', e lei: 'No', quindi '’è una certa durezza.

Dopo i racconti di cibo ed escursioni, anche i protagonisti della Seconda Stagione di Dinner Club si siedono a tavola, e tutti insieme gustiamo alcuni piatti cucinati durante le 6 puntate, fra cui dei carciofi con una cremina di formaggio, un arancino di pesce, dei quadrotti di simil pan di spagna con una marmellata di frutti rossi, un sushi con il formaggio al posto del pesce crudo. E poi caffè, biscottini, fiumi di vino e, alla fine, le interviste video, un po' brilli, con Antonio Albanese, Carlo Cracco e Luca Zingaretti. Ma questa è un’altra storia…



