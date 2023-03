Detective Monk: Tony Shalhoub rivela nuovi dettagli del film tv sequel

News Serie TV

L'attore rivela che le riprese del film tv cominceranno tra due mesi e dove ritroveremo il suo personaggio, Adrian Monk.

Il film tv sequel di Detective Monk è stato appena annunciato e già morite dalla voglia di saperne di più? Tony Shalhoub viene in vostro soccorso. La star dell'amato dramedy terminato nel 2009 dopo otto stagioni ha condiviso diversi nuovi dettagli con Entertainment Weekly, dopo i pochi annunciati la scorsa settimana dal servizio streaming Peacock.

Detective Monk: I nuovi dettagli del film tv sequel

Sappiamo che Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie, scritto dall'ideatore della serie Andy Breckman, sarà ambientato nei giorni nostri e vedrà Adrian Monk tornare in azione per risolvere un ultimo caso "molto personale" che coinvolge la sua amata figliastra Molly, una giornalista che si sta preparando per il suo matrimonio. Il telepic riporterà sullo schermo, oltre a Shalhoub, gli altri membri del cast originale Ted Levine (interprete del capitano della polizia di San Francisco Leland Stottlemeyer), Traylor Howard (l'assistente di Monk Natalie Teeger), Jason Gray-Stanford (il tenente della divisione Omicidi Randy Disher), Melora Hardin (Trudy Monk, l'adorata moglie defunta di Monk) e Héctor Elizondo (il Dott. Neven Bell, lo psichiatra di Monk).

Shalhoub ha rivelato che le riprese del film tv inizieranno a maggio a Toronto, in Canada. Come ricorderete, Monk è un detective geniale la cui vita è limitata da un grave disturbo ossessivo-compulsivo, aggravato dalla morte della moglie in circostanze misteriose. Tra le sue 312 fobie (!) c’è quella per i germi. Quindi, prima di poterlo vedere in tv, provate a immaginare in che stato possa trovarsi oggi dopo il lungo periodo della pandemia. "È il Monk di oggi dopo tutto il tempo che siamo stati lontani da lui, 13 anni ormai, quasi 14", ha detto l'attore a EW. "Siamo nel post-Covid. Monk è stato scioccato e messo in una posizione di svantaggio dal Covid. È più vecchio. Non inseguirà cose per strada e cose del genere. Speriamo [ride]. Parleremo del fatto che Monk è più vecchio".

"È una storia davvero interessante", ha aggiunto Shalhoub. "Non posso dire molto al riguardo, ma ha tutti gli elementi che [la serie] si è sempre sforzata di avere, con alcuni nuovi colpi di scena". L'attore, a breve su Prime Video con la stagione finale de La fantastica signora Maisel, ha detto inoltre di non vedere l'ora di tornare sul set e alle salviette umidificate del suo personaggio, per il quale è stato premiato tre volte con l'Emmy: "Sono molto felice di tornare nei suoi panni perché, quando abbiamo concluso la serie, sembrava davvero che sarebbe stato così. Ma avere questa opportunità di vedere dove siamo tutti è speciale. Tutti i personaggi hanno subito dei cambiamenti in questi anni".