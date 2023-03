Detective Monk: Il film tv sequel con il cast originale ordinato a Peacock

News Serie TV

Il dramedy con Tony Shalhoub tornerà con un nuovo caso "molto personale" ambientato nel presente.

Adrian Monk indagherà su un altro caso in tv. Il servizio streaming Peacock ha annunciato l'ordine di Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie, film tv basato sul pluripremiato dramedy con Tony Shalhoub Detective Monk, conclusosi nel 2009 dopo otto stagioni. Il sequel seguirà il protagonista tornare in azione per risolvere un ultimo caso "molto personale" che coinvolge la sua amata figliastra Molly, una giornalista che si sta preparando per il suo matrimonio.

Detective Monk: Chi tornerà nel film tv?

In aggiunta a Shalhoub, negli ultimi anni impegnato sul set della serie di successo di Prime Video La fantastica signora Maisel, della quale si attende per il prossimo mese la quinta e ultima stagione, Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie riporterà sullo schermo gli altri membri del cast originale Ted Levine (interprete del capitano della polizia di San Francisco Leland Stottlemeyer), Traylor Howard (l'assistente di Monk Natalie Teeger), Jason Gray-Stanford (il tenente della divisione Omicidi Randy Disher), Melora Hardin (Trudy Monk, l'adorata moglie defunta di Monk) e Héctor Elizondo (il Dott. Neven Bell, lo psichiatra di Monk).

"Quando l'ideatore Andy Breckman è venuto da noi con un nuovo caso di Detective Monk ambientato ai giorni nostri, ci siamo subito innamorati di nuovo di questa storia", ha dichiarato Michael Sluchan di NBCUniversal in una nota. "Il film ha l'anima e l'umorismo della serie originale con una rilevanza contemporanea, e siamo felicissimi di lavorare con il team creativo originale a quello che sarà sicuramente un evento imperdibile per il pubblico di Peacock".

Detective Monk è stata una delle serie tv più premiate di sempre. Degli 8 Emmy conquistati nel corso degli anni, tre (due dei quali consecutivi) sono stati vinti da Shalhoub come miglior attore protagonista in una comedy. Per la sua performance, l'attore ha ricevuto anche il Golden Globe e due Screen Actors Guild Award consecutivi. In Italia, tutti gli episodi sono attualmente disponibili in streaming su NOW.