Dept. Q - Sezione casi irrisolti, Netflix rinnova la serie tv per una seconda stagione

Matthew Goode tornerà a indossare i panni dell'ispettore Carl Morck: Netflix ha rinnovato Dept. Q - Sezione casi irrisolti per una seconda stagione.

Nuove indagini attendono l'ispettore Carl Morck e la polizia di Edimburgo: Netflix ha rinnovato per una seconda stagione Dept. Q - Sezione casi irrisolti, il suo crime drama basato sui romanzi dello scrittore danese Jussi Adler-Olsen incentrati sulla Sezione Q, con Matthew Goode (Downton Abbey) nei panni del suo capitano.

Dept. Q - Sezione casi irrisolti rinnovata: Le dichiarazioni

"Sono grato a Netflix, così come al nostro brillante cast e alla nostra troupe, per aver messo in gioco così tanto ancora una volta per favorire la mia follia", ha dichiarato l'ideatore della serie Scott Frank. Goode ha aggiunto: "Vorrei ringraziare Netflix per averci dato l'opportunità di approfondire le storie della Sezione Q. Abbiamo un cast e una troupe meravigliosi, guidati dal nostro geniale Scott Frank. Non vedo l'ora di leggere cosa uscirà dalla sua penna magica!".

Secondo le rilevazioni di Nielsen, nella sua prima settimana di disponibilità, Dept. Q è stata la terza serie originale più vista in streaming, riscuotendo successo soprattutto tra gli over 50 (il 76% dei suoi 749 milioni di minuti visualizzati è rappresentato da questa fascia demografica). La settimana successiva, la serie è salita al secondo posto con altri 1,1 miliardi di minuti visualizzati. Poi è rimasta in Top 10 per altre due settimane (al quinto e al sesto posto), prima di scendere.

In Dept. Q, l'ispettore Carl Morck dirige la ribelle Sezione Q dal seminterrato di una stazione di polizia di Edimburgo. Incaricata di casi precedentemente ritenuti irrisolvibili, la squadra è stata formata da Morck - un poliziotto geniale e un collega terribile, il cui sarcasmo tagliente non gli ha permesso di farsi degli amici - mettendo insieme un gruppo di emarginati e sbandati che hanno tutto da dimostrare. "Questo show avvincente e dall'umorismo nero offre tutti i piaceri di una serie procedurale, trasportandoci nei complessi misteri non solo dei casi ma anche degli stessi detective", è stata la promessa mantenuta della sinossi ufficiale.