Depp contro Heard: Il trailer della docuserie in arrivo su Netflix

La docuserie sul processo tra i due attori ed ex coniugi sarà disponibile in streaming dal 16 agosto.

Se non ne avete abbastanza del caso giudiziario di Johnny Depp e Amber Heard ma, al contrario, volete saperne di più, magari approfittando di una prospettiva privilegiata, dal 16 agosto su Netflix sarà disponibile una nuova docuserie, Depp contro Heard, della quale il servizio streaming ha diffuso in queste ore il trailer ufficiale.





Depp contro Heard: La docuserie di Netflix

Alla fine del 2018, nell'ambito del #MeToo, l'attrice Amber Heard scrisse un editoriale per il Washington Post nel quale, senza mai citarlo direttamente, accusava l'ex marito Johnny Depp di abusi domestici. Dopo la pubblicazione dell'articolo, i legali della star di Pirati dei Caraibi affermarono che questo aveva causato danni irreparabili alla carriera del loro assistito, chiedendo 50 milioni di dollari di danni. In risposta, Heard presentò una domanda riconvenzionale per 100 milioni di dollari. Il processo (degli orrori) che ne è seguito poco più di un anno fa, che a differenza della maggior parte dei casi di alto profilo ha acconsentito l'accesso delle telecamere in aula, è stato una frenesia lunga sei settimane di copertura mediatica, speculazioni pubbliche e campagne appassionate sui social network che sostenevano l'innocenza dell'una o dell'altra parte.

Depp contro Heard, della regista Emma Cooper, ripercorre il processo con l'obiettivo di presentare una paranoica neutrale di quello che accade quando il tribunale dell'opinione pubblica inizia a mettere in ombra la realtà. Per la prima volta, la docuserie di 3 episodi presenta la testimonianza di Depp e Heard fianco a fianco, utilizzando 200 ore di registrazioni del processo, seguito da notiziari tradizionali e commentatori indipendenti su TikTok e Twitter. Depp contro Heard pone degli interrogativi sul ruolo svolto nel processo dai social media, sollevando domande provocatorie e scomode su come i dibattiti fuori dall'aula possano averne influenzato l'esito.

Ricordiamo che il processo, iniziato l'11 aprile del 2022, si è concluso il 1° giugno successivo con sentenza formulata dal tribunale di Fairfax, in Virginia, che si è espresso in favore di Depp condannando Heard a risarcirlo con 10,35 milioni di dollari. Allo stesso Depp, nella circostanza, è stata inflitta una sanzione risarcitoria di 2 milioni verso l'ex coniuge, per alcuni commenti espressi dal proprio avvocato in sede processuale.