Demimonde: Danielle Deadwyler protagonista della serie HBO di J.J. Abrams

L'ambizioso progetto del creatore di Fringe riparte finalmente dopo quattro anni: all'attrice di Station Eleven il ruolo principale.

Ce ne stavamo seriamente dimenticando, considerato che HBO l'aveva ordinata nel 2018, ormai quattro anni fa. E invece, finalmente, ripartono i lavori di Demimonde, la nuova serie che porta la firma del rinomato sceneggiatore, regista e produttore J.J. Abrams. La prima che lo vede coinvolto direttamente come ideatore dopo il grande successo di Fringe (se non contiamo il flop Undercovers del 2010). La notizia è che è stata scelta una protagonista per il ruolo principale: si tratta di Danielle Deadwyler, attrice vista di recente in un'altra serie di HBO, Station Eleven.

La trama di Demimonde e il ruolo di Danielle Deadwyler

Demimonde si presenta come un family drama di fantascienza incentrato sulla battaglia di un mondo contro una forza mostruosa e opprimente. Al centro del racconto c'è una donna che è stata allontanata da suo marito e da sua figlia a causa di un imprevisto incidente scientifico. È costretta così a svelare una cospirazione nel tentativo di riunirsi con la sua famiglia, persa in un altro mondo. Deadwyler interpreterà proprio questa donna, Olive Reed.

La lunga gestazione della nuova serie di J.J. Abrams

Demimonde, di cui Abrams è sceneggiatore, regista e produttore, è approdata a HBO in seguito a una guerra di offerte con Apple nel 2018. La rete via cavo ha ordinato una prima stagione della serie senza passare dall'episodio pilota. Nel 2019 il progetto è stato tuttavia messo in pausa per permettere ad Abrams di completare la post-produzione del film Star Wars: L'ascesa di Skywalker e, nel frattempo, allo showrunner originale Bash Doran sono subentrati, in veste di co-showrunner, Kira Snyder, Rand Ravich e Far Shariat. All'epoca il regista si era detto assai colpito dal lavoro che HBO aveva fatto con Westworld ed entusiasta di iniziare a lavorare a questo nuovo progetto. Come siano poi passati quattro anni senza notizie, rimane un mistero. Fortunatamente il carrozzone sembra essere ripartito, sebbene la serie rimanga attualmente ancora in fase di pre-produzione e senza una data di uscita.