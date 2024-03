Death to Love: La star di Elite Ester Expósito diventa un vampiro in una nuova serie

News Serie TV

Nota anche con il titolo originale Que muera el amor, la serie spagnola è creata da Carlota Pereda e coinvolge come co-protagonista anche Anna Castillo.

Ester Expósito, diventata famosa soprattutto grazie al ruolo della prorompente Carla nella serie Elite, e Anna Castillo, che pure si è fatta conoscere grazie ai film Nowwhere e Il racconto perfetto disponibili su Netflix, sono le protagoniste di Death to Love (in originale Que muera el amor), una nuova serie presentata recentemente al Berlinale Series Market. Il drama, un thriller in salsa vampiresca e LGBTQ+, è creato da Carlota Pereda, già regista del singolare horror spagnolo Piggy.

Death to Love: I primi dettagli della serie

Death to Love è prodotta da Buendía Estudios e da Morena Films, una delle principali case di produzione indipendenti spagnole, ed è stata descritta da Pereda come "una storia di vendetta di vampiri viscerale e romantica". "Sese non riesce a dimenticare la sua ex, anche dopo averla tenuta sepolta viva per 90 anni. Per sopravvivere all'amore eterno deve destreggiarsi nel nostro mondo moderno narcisista, affrontare l'establishment dei vampiri e uccidere la sua ex. Ma per combattere l'amore bisogna prima capirlo", recita la sinossi della serie. La protagonista, insomma, deve capire come porre fine a una relazione tossica che va avanti da decenni.

Le dichiarazioni della creatrice

"I vampiri sono i miei mostri preferiti, per i loro istinti selvaggi, i desideri proibiti e il romanticismo", ha detto Pereda. "Queste caratteristiche si scontrano con un mondo moderno in cui l’amore e il desiderio non sono più visti come forze misteriose capaci di distruggerci, ma come qualcosa da spiegare e di cui rendersi conto, il mezzo per raggiungere un fine", ha aggiunto. A proposito delle due attrici scelte come protagoniste, infine, ha dichiarato: "Se ci sono due attrici che puoi credere siano immortali, con il loro fascino e il loro talento fuori dal mondo, sono Anna ed Ester. Non vedo l'ora di esplorare con loro questo mondo di oscurità, gioia e amore eterno".

Death to Love è sul mercato ma non ha ancora trovato una rete o un servizio di video in streaming di riferimento. Continuate a seguirci per scoprire quando e dove sarà possibile vederla anche in Italia.