Dead to Me, il drammatico annuncio di Christina Applegate: Ho la sclerosi multipla

L'attrice condivide il suo dramma in un messaggio su Twitter. Sospesa la produzione della terza e ultima stagione della serie tv di Netflix.

Una delle attrici più amate della tv, premiata con l'Emmy per la sua interpretazione in Friends, volto di Sposati con figli e Samantha chi?, e attualmente protagonista su Netflix del dramedy acclamato da pubblico e critica Dead to Me, Christina Applegate ha rivelato su Twitter che le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Un nuovo macigno sulle spalle di un'attrice che nel 2008 aveva scoperto di avere un cancro al seno in fase iniziale, al quale è sopravvissuta dopo una doppia mastectomia.

Christina Applegate: Il messaggio su Twitter

"Ciao amici. Qualche mese fa mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla. È stato un viaggio strano", ha scritto Applegate in un tweet. "Ma ho ricevuto il grande supporto di persone che conosco le quali hanno anch'esse questa condizione. È una strada difficile. Ma, come tutti sappiamo, la strada va avanti. A meno che qualche s*****o non si metta in mezzo". Poi ha aggiunto in un secondo tweet: "Come ha detto uno dei miei amici che ha la sclerosi multipla, 'ci svegliamo e intraprendiamo l'azione indicata'. Ed è quello che sto facendo. Quindi, vi chiedo di rispettare la mia privacy mentre affronto questa cosa".

Dal 2019, Applegate è con Linda Cardellini la protagonista di Dead to Me, dramedy di Liz Feldman incentrato sulla strana amicizia tra una donna cinica e poco socievole che ha perso da poco il marito e una donna espansiva e solare che, come scoprirà poco dopo, lo ha investito senza fermarsi. La produzione ha sospeso temporaneamente le riprese della terza e ultima stagione, riferendo che "Amiamo e supportiamo Christina e rispettiamo la sua privacy mentre si prende il tempo e lo spazio di cui ha bisogno in questo momento".