David Tennant sarà l'esploratore Phileas Fogg nell'adattamento TV de Il giro del mondo in 80 giorni

La serie arriverà anche in Italia nella seconda parte del 2020.

La star di Doctor Who e Good Omens David Tennant interpreterà l'esploratore Phileas Fogg nella serie di otto episodi ispirata al classico di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni, prodotta da Slim Film + Television.

La trama dell'adattamento TV di Il giro del mondo in 80 giorni

In seguito a una bizzarra scommessa, l'esploratore Fogg e il suo cameriere Passepartout (interpretato dall'attore francesce esordiente Ibrahim Koma) iniziano una leggendaria circumnavigazione del globo in soli 80 giorni, subito raggiunti dalla giornalista Abigail Fix (interpretata dall'attrice vista in The Crown Leonie Benesch) che non vuole perdere l'occasione di raccontare questa storia straordinaria.

Quando va in onda la serie ispirata a Il giro del mondo in 80 giorni

La storia è stata adattata per la TV da un team di scrittori tra cui Asley Pharoah e Caleb Ranson. Le riprese inizieranno a febbraio 2020 principamente in Sud Africa e Romania e il debutto è previsto verso la fine del prossimo anno. La serie sarà una co-produzione internazionale e andrà in onda sulla BBC nel Regno Unito,sulla RAI in Italia.

I commenti dei produttori

"Siamo felici di lavorare con un attore di grande talento come David Tennant, che interpreterà un chiave moderna l'iconico ruolo di Phileas Fogg", ha commentanto il produttore Crawford Collins. "Più grande delle sfide fisiche che comporta un'avventura - dal caldo torrido del deserto agli imbrogli di Hong Kong fino a Parigi - sarà il viaggio personale di Fogg. La serie è piena di adrenalina, cuore e ovviamente molto divertimento. Gli spettatori assisteranno a qualcosa di veramente speciale". Per Pascal Breton della casa di produzione Federation "Il romanzo più conosciuto e amato di Jules Verne prenderà di nuovo vita grazie a un trio di brillanti attori, guidati dal bravissimo David Tennant".