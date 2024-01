David Soul è morto: La star di Starsky & Hutch aveva 80 anni

News Serie TV

Simbolo di una generazione nei panni del detective Kenneth 'Hutch' Hutchinson, l'attore si era ritirato da tempo e viveva con la sua famiglia Londra.

La tv perde uno dei suoi più grandi eroi. David Soul, attore famoso per aver interpretato il detective Kenneth 'Hutch' Hutchinson nella serie di culto degli anni '70 Starsky & Hutch, è morto ieri a Londra, nel Regno Unito. Aveva 80 anni.

Le cause della morte non sono al momento chiare ma, in una dichiarazione fornita alla stampa, la moglie di Soul, Helen Snell, afferma che l'attore si è spento "dopo una valorosa battaglia per la vita" circondato dall'affetto della sua famiglia. "Ha condiviso molti doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e amico caro. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro le cui vite ha toccato".

La carriera di David Soul

Prima del successo di Starsky & Hutch nel 1975, serie rimasta in tv per quattro stagioni e candidata al Golden Globe come miglior drama, David Soul si era fatto apprezzare in un'altra serie di ABC, Arrivano le spose, in onda dal 1968 al 1970. Agli esordi della sua carriera era apparso brevemente in Flipper, Strega per amore e Star Trek, e subito dopo Arrivano le spose anche in Ironside, Arcibaldo, Le strade di San Francisco e Gunsmoke, tutte considerate capostipiti della televisione americana. Ma è nei panni di Hutch, al fianco di Paul Michael Glaser, che era diventato il simbolo di una generazione. Una serie, Starsky & Hutch, ricordata con affetto ancora oggi per il geniale cameratismo dei suoi protagonisti, l'azione scanzonata tipica dei polizieschi di quell'epoca e, naturalmente, la Ford Gran Torino rossa.

Negli anni '80 e '90, Soul aveva continuato a lavorare in tv con ruoli più o meno piccoli, tra cui quelli in Casablanca, Alfred Hitchcock presenta, I ragazzi della prateria e La signora in giallo, tra i tantissimi. Diversi anche i ruoli al cinema, come quelli ne La ballata dei vagabondi, Appuntamento con la morte e Cancellate Washington. Nell'ultimo ventennio, dopo aver ottenuto la cittadinanza britannica, Soul aveva ridotto sempre di più i suoi impegni, soprattutto in tv. Era apparso in un episodio della longeva Poirot e nel 2004 aveva fatto un cammeo nell'adattamento cinematografico di Starsky & Hutch con Ben Stiller e Owen Wilson. L'ultimo ruolo risale al 2013, nel film di Jon S. Baird Il Lercio.