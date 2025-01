David Lynch stava lavorando a una miniserie per Netflix prima della sua morte

News Serie TV

Il progetto era stato rallentato dai suoi problemi di salute. Ora non vedrà mai più la luce.

C'era un progetto, a cui David Lynch stava lavorando negli ultimi anni, che non vedrà mai la luce. In un messaggio condiviso su Instagram, l'amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos ha rivelato che il celebre regista e sceneggiatore, morto lo scorso 15 gennaio all'età di 78 anni, stava collaborando con il servizio streaming allo sviluppo di una miniserie che sarebbe stata il suo ultimo progetto.

L'ultimo progetto di David Lynch per Netflix

Sarandos ha raccontato che, alcuni anni dopo il loro primo incontro, Lynch si era presentato negli uffici di Netflix "per proporre una miniserie che abbiamo colto al volo. Era una sua produzione, piena di mistero e rischi, ma volevamo intraprendere questo viaggio creativo con questo genio". Tuttavia, diversi ostacoli si sono frapposti nel corso del tempo. "Prima il Covid, poi alcuni problemi di salute hanno fatto sì che questo progetto non venisse mai realizzato, ma noi avevamo messo in chiaro che, appena avrebbe potuto, ci saremmo stati", ha spiegato Sarandos. "Mi chiederò sempre cosa avesse in mente per noi con quello che sarebbe stato il suo ultimo progetto".

Lynch, il cui singolare lavoro include la serie di culto di ABC I segreti di Twin Peaks, è stato ricordato da Sarandos come "un genio impenitente. Non voleva che tu capissi il suo lavoro. Sapeva che era impossibile e questo faceva parte del viaggio insieme. Il suo lavoro era notevole, visionario, audace e fine".