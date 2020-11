Dash & Lily: Nella serie natalizia di Netflix ci sono anche i Jonas Brothers

News Serie TV

La comedy romantica con Austin Abrams e Midori Francis è disponibile in streaming da oggi, 10 novembre.

Netflix ci regala la serie tv perfetta per iniziare ad entrare nell'atmosfera natalizia: è disponibile in streaming da oggi Dash & Lily, una nuova commedia romantica ambientata a New York City proprio durante le feste. Oltre a vischio, addobbi natalizi e bizzarri colpi di scena, la serie regala una sorpresa ai fan dei Jonas Brothers. La band, infatti, è protagonista di un cammeo nell'ultimo episodio del quale vi proponiamo una clip.

La trama di Dash & Lily

Basata sugli gli apprezzati romanzi young adult di Rachel Cohn e David Levithan, Dash & Lily è prodotta dal produttore di Stranger Things Shawn Levy proprio insieme all'attore e cantante Nick Jonas. Al centro del racconto ci sono il cinico Dash (Austin Abrams, Euphoria) e l'ottimista Lily (Midori Francis, The Birch). Lui è intelligente, maturo e indifferente all'atmosfera natalizia, lei è brillante, piena di speranza, frizzante e amante del Natale. Grazie a un taccuino preso e lasciato avanti e indietro per tutta la città, scoprono di avere in comune molte più cose di quante si sarebbero aspettati.

Il cammeo dei Jonas Brothers e la colonna sonora a tema

I Jonas Brothers fanno la loro apparizione nei panni di se stessi in occasione di un concerto di capodanno a cui partecipa Dash. Il loro brano natalizio Like It's Christmas è sembrato perfetto per accompagnare la storia dei giovani protagonisti. In effetti la colonna sonora ricopre un ruolo importantissimo in questa serie che, non a caso, può vantare tra i suoi creatori il famoso autore di musical di Broadway Joe Tracz. I brani che gli amanti delle atmosfere festive potranno apprezzare ci sono sia grandi classici, come quelli di Nat King Cole, che canzoni più moderne come le hit a tema di Kelly Clarkson.