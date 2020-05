Dark 3: Netflix svela la data di uscita della terza e ultima stagione

News Serie TV

Con un video annuncio, il servizio di video in streaming fissa l'ultimo appuntamento con l'intricata serie di fantascienza tedesca.

L'ultimo ciclo di Dark sta per cominciare. E per finire. Come sanno bene i fan della serie, il loop non può essere facilmente interrotto. Con un video, Netflix ha annunciato la data di debutto dell'ultima stagione: il 27 giugno. Una data che non è stata scelta sicuramente per caso, visto che coincide con quella dell'apocalisse prospettata nella serie, un drama incentrato su quattro famiglie e un mistero che, attraversando tre generazioni, comprende viaggi nel tempo e cospirazioni.





Dark: Le anticipazioni dell'ultima stagione

Come anticipa la clip, nell'ultima stagione di Dark l'inizio sarà la fine e la fine sarà l'inizio: verrà data finalmente una risposta alle molte domande che i protagonisti, e gli spettatori con loro, si sono posti nel corso delle due avvincenti stagioni precedenti? "Daremo tutte le risposte e aiuteremo a decodificare la storia nel tempo", avevano assicurato i co-creatori e showrunner della serie Jantje Friese e Baran bo Odar lo scorso anno sottolineando che non sarebbe stato facile, neppure per loro, dire addio ai personaggi che hanno creato e fatto crescere. Già nel video appena diffuso da Netflix vengono toccati argomenti scottanti, attorno ai quali da sempre ruota la serie quali il fato, il libero arbitrio e i corsi e ricorsi del tempo. "Perché sono qui?", chiede nella clip Jonas (Louis Hofmann) ricordando ai fan che, nella serie come nella vita, "tutto ritorna ciclicamente".