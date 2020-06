Dark 3: Il trailer ufficiale della terza e ultima stagione

News Serie TV

La serie tedesca di Netflix torna il 27 giugno con l'ultimo (complicato) ciclo di episodi.

È uno dei finali più attesi della stagione e si appresta a chiudere definitivamente il cerchio: la terza stagione di Dark, in arrivo in streaming su Netflix il 27 giugno (una data non casuale, visto che coincide con l'apocalisse prospettata nella serie) si mostra ora nel trailer ufficiale che promette tensione e sconvolgenti rivelazioni.





Dark 3: La trama dell'ultima stagione

Stando alla descrizione ufficiale diffusa da Netflix, "Nella terza e ultima stagione, Dark giunge a una conclusione incredibile, superando il concetto di spazio e tempo. All'arrivo in un nuovo mondo, Jonas cerca di capire cosa significhi tale versione di Winden per il suo destino, mentre coloro che sono rimasti indietro hanno il compito di interrompere il ciclo che ormai non piega solo il tempo, ma anche lo spazio. Due mondi: luce e ombra. E al centro una tragica storia d'amore di proporzioni epiche". Nella stagione finale, insomma, tutti i nodi di questo complicatissimo viaggio tra spazio, tempo e mondi dovrebbero venire al pettine. Ma i protagonisti riusciranno davvero ad interrompere il loop? “Di quale epoca sei?” chiede Jonas nella clip. “Non è importante di quale epoca. Ma di quale mondo” è la criptica risposta che gli viene data. Perché, come ormai questo drama sci-fi ci ha abituato, tutto si ripete: e anche questo finale potrebbe essere solo un nuovo inizio.