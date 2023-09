Dal mondo di John Wick, su Prime Video parte la miniserie prequel The Continental

News Serie TV

Ambientata nella New York degli anni '70, la miniserie di 3 episodi segue un giovane Winston Scott percorrere un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso del Continental nel tentativo di impadronirsi dello stesso hotel dove alla fine otterrà il suo trono.

La storia raccontata da uno dei franchise cinematografici di maggior successo degli ultimi anni, quella di John Wick, si espande in The Continental. La nuova miniserie di Prime Video, disponibile in streaming da oggi ogni venerdì pomeriggio con un episodio di 80-90 minuti per tre settimane, porta i fan indietro nel tempo, nell'inferno della New York degli anni '70, per rivelare come un giovane Winston Scott, interpretato sul grande schermo da Ian McShane, sia finito col diventare il proprietario dell'omonimo hotel per assassini d'élite. Un'ascesa che - dovrebbe ormai esservi piuttosto chiaro, dopo quattro film - comporta affari molto letali di cui occuparsi. Affari che coinvolgono l'attuale capo del Continental, Cormac, ruolo per il quale la produzione ha voluto ed è riuscita ad avere il vincitore di due Oscar Mel Gibson.

Dentro la storia di The Continental

Bello, intelligente, freddo e controllato, Winston Scott (in questa versione più giovane interpretato dall'attore di The Originals Colin Woodell) è uno scaltro uomo d'affari che pensa in modo poco ordinario. Diversi anni dopo un evento traumatico che lo ha coinvolto con il fratello Frankie, troviamo Winston a Londra. Portato con la forza a New York, al Continental, dove si riunisce con Cormac (Gibson), un boss della malavita e l'attuale manager dell'hotel, Winston scopre che quest'ultimo, una forza intimidatoria ma dal grande fascino, è sulle tracce di Frankie (Ben Robson, Animal Kingdom), colpevole di avergli rubato qualcosa di molto prezioso con la complicità di sua moglie Yen (Nhung Kate). Cormac gli ordina di trovarlo prima che lo uccida, e sebbene Winston non voglia avere più nulla a che fare con lui e il suo mondo, farà quello che serve per proteggere suo fratello, perché sa quanto spietato e brutale sia Cormac.

The Continental: Trailer Italiano: The Continental: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie prequel di John Wick - HD

Quel mondo e tutto ciò che gli gravita attorno include molti altri personaggi. Come Charon (Ayomide Adegu), il fidato assistente di Cormac la cui lealtà viene messa alla prova e deve scegliere tra il suo protettore e una potenziale famiglia trovata; ruolo interpretato nei film dal compianto Lance Reddick. KD e Mayhew (Mishel Prada e Jeremy Bobb) sono una coppia di detective con approcci diversi alle questioni del Continental. Mentre lei è determinata a scoperchiare il ventre criminale della città seguendo una propria agenda, lui la avverte senza mezzi termini di stare lontana dall'hotel. C'è un gioco di forza tra i due, e anche qualcosa di più che non è visibile a tutti. Soprattutto alla moglie di Mayhew. Infine, i fratelli Lou (Jessica Allain) e Miles (Hubert Point-Du Jour), invischiati loro malgrado nelle faccende della mafia e della malavita per necessità: il dojo che il padre gli ha lasciato in eredità è uno stillicidio di denaro e hanno bisogno di farne altro - con la complicità di Lemmy (Adam Shapiro) e in passato anche di Frankie - per mantenerlo aperto.

Regola n. 1: Non annoiare il pubblico

In un'intervista con TVLine, il regista e produttore esecutivo Albert Hughes ha raccontato che una delle regole seguite affinché quella di The Continental sembri una storia tratta dal mondo di John Wick è stata fare in modo che "il pubblico non si annoiasse. Questa mitologia molto misteriosa in cui non si risponde mai del tutto a tutte le domande del pubblico. In un certo senso è una specie di omaggio al cinema europeo; nessuno lo dice dei film di John Wick, ma l'ultimo aveva un finale molto europeo anche se gli americani a volte prendono le cose troppo alla lettera. Non ho preso quel finale alla lettera. Sono stati bravi anche con le location. Con i combattimenti. Con il colore del film. Abbiamo preso tutto questo e lo abbiamo inserito nell'epoca degli anni '70 con due personaggi con i quali si ha familiarità - Winston e Charon - ma più giovani. E poi dovevamo presentare al pubblico nuovi personaggi - e questa in realtà è stata la sfida più grande".