Daisy Ridley protagonista di The Better Liar, nuova serie di Prime Video

L'attrice, famosa per aver interpretato Rey nella trilogia sequel di Star Wars, ottiene finalmente il suo primo ruolo da protagonista in una serie tv.

Daisy Ridley chiude le porte, almeno per il momento, al suo passato nella Galassia lontana lontana di Star Wars per dedicarsi a un progetto che per lei è un'assoluta novità: una serie tv da protagonista. L'attrice, riporta Deadline, ha firmato per recitare in The Better Liar, una nuova serie tv attesa prossimamente in streaming su Prime Video.

La trama di The Better Liar

Basata sull'omonimo romanzo d'esordio di Tanen Jones, The Better Liar è incentrata su una donna che "assume una sosia nel tentativo di nascondere la morte di sua sorella e rivendicare la loro eredità condivisa", ma "il suo inganno svela una rete di pericolosi segreti", si legge nella sinossi ufficiale. La serie sarà scritta e prodotta da Raelle Tucker, già produttrice esecutiva di serie come True Blood e Supernatural e showrunner di un'altra serie di Prime Video, Ragazze elettriche in arrivo il 31 marzo.

Il prima e il dopo Star Wars di Daisy Ridley

Daisy Ridley si è fatta conoscere dal grande pubblico interpretando la Jedi Rey nella trilogia sequel di Star Wars composta da Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker. Prima, era stata Miss Mary Debenham in Assassinio sull'Orient Express e, tra i suoi ultimi lavori, ricordiamo quello nel film Neflix Nella bolla. In tv aveva ricoperto piccoli ruoli in serie come Mr. Selfridge e Testimoni Silenziosi, ma The Better Liar rappresenta per lei la prima serie da protagonista.