Dahmer: Netflix rimuove il tag LGBTQ dalla miniserie dopo le proteste del pubblico

News Serie TV

La miniserie crime di Ryan Murphy è il terzo miglior debutto di sempre su Netflix.

Netflix ha rimosso il tag "LGBTQ" dalla sua recente miniserie di successo Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer dopo le proteste di diversi spettatori. Il tag era uno dei tanti usati dal servizio streaming per classificare il crime drama di Ryan Murphy e Ian Brennan incentrato sul serial killer Jeffrey Dahmer, anche conosciuto come il cannibale di Milwaukee, oltre a "Cupo", "Inquietante" e "Horror".

Dahmer: Netflix rimuove il tag LGBTQ

Nel corso degli ultimi giorni, obiezioni erano state sollevate dagli spettatori su Twitter, TikTok e gli altri social. "Qualcun altro pensa che sia oltremodo disgustoso da parte di Netflix identificare Dahmer come LGBTQ, specialmente quando il tag True Crime sarebbe bastato?", aveva scritto uno di loro. "Non è la rappresentazione che stiamo cercando", aveva detto un altro.

Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ma si è limitato a eliminare il tag. Jeffrey Dahmer era gay, come molte delle sue vittime. Quella raccontata nella miniserie, però, non è affatto una storia LGBTQ, ma la storia di un assassino che ha ucciso diciassette uomini e ragazzi con metodi particolarmente cruenti, contemplando atti di violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e squartamento. Per questo motivo, secondo gli spettatori, non può essere associata a serie come Heartstopper, Sex Education e Uncoupled, che raccontano le esperienze della comunità LGBTQ in modo più completo.