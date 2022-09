Dahmer, la miniserie parte molto bene: Uno dei migliori lanci di sempre per Netflix

News Serie TV

Il crime drama di Ryan Murphy con Evan Peters esordisce con quasi 200 milioni di ore visualizzate.

Per quanto raccapricciante e con enorme rammarico delle famiglie delle vittime, la storia del serial killer Jeffrey Dahmer continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo. Sono ottimi e di gran lunga più positivi delle recensioni con le quali è stata accolta i numeri della nuova miniserie di Ryan Murphy per Netflix Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer. Lo stesso servizio streaming rende noto che, nella settimana dal 19 al 25 settembre, il crime drama è stato fruito per 196,2 milioni di ore, più di qualsiasi altra serie o film in quello stesso periodo.

Il successo di Dahmer

Un risultato che, in realtà, Dahmer ha raggiunto non in sette ma in cinque giorni, essendo arrivata sulla piattaforma il 21 settembre. Si tratta di fatto del miglior lancio dall'uscita della prima parte della stagione 4 di Stranger Things a fine maggio (289,7 milioni). In termini più larghi, da quando è iniziato questo sistema di rilevazione, solo la prima parte della stagione 5 de La casa di carta (201,9) e la stessa Stranger Things hanno avuto una prima settimana migliore, mentre la miniserie di Murphy si pone davanti a titoli e ritorni come Squid Game (63,1), la stagione 2 di Bridgerton (193), la stagione 2 di The Witcher (142,4) e la stagione 2 di YOU (133,4).

Tuttora al primo posto in molte Top 10 di Netflix in giro per il mondo, anche in Italia, Dahmer mostra come, nell'arco di un decennio, Jeffrey Dahmer sia arrivato a uccidere con ferocia diciassette adolescenti e giovani uomini agendo pressoché indisturbato a causa dell'incompetenza della polizia e grazie al privilegio bianco. L'assassino è interpretato dal veterano di American Horror Story Evan Peters.