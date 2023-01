Dahmer: La madre di una delle vittime del killer condanna la vittoria di Evan Peters ai Golden Globe

News Serie TV

"Interpretare degli assassini mantiene viva l'ossessione e fa sì che queste persone malate aspirino alla fama", le parole della madre di Tony Hughes, uno dei 17 uomini uccisi dal cannibale di Milwaukee.

Il successo di Dahmer, la serie Netflix che ha raccontato l'agghiacciante storia del serial killer Jeffrey Dahmer, continua a suscitare polemiche. Le ultime critiche arrivano da Shirley Hughes, la madre di Tony Huges che è uno dei 17 uomini e ragazzi che Jeffrey Dahmer ha ucciso brutalmente a Milwaukee tra il 1978 e il 1991. La donna ha condannato fermamente la vittoria ai Golden Globe di Evan Peters, che nella serie ha interpretato cannibale di Milwaukee aggiudicandosi il premio come miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv.

Dahmer e il Golden Globe a Evan Peters: Le critiche della madre di una delle vittime

Parlando con TMZ, la signora Hughes ha espresso la sua preoccupazione: secondo lei, continuare a portare sullo schermo le storie di killer efferati non farebbe altro che renderli quasi affascinanti agli occhi degli spettatori alimentandone l'ossessione. “Ci sono molte persone malate in tutto il mondo. Interpretare degli assassini mantiene viva l'ossessione e fa sì che queste persone malate aspirino alla fama", ha dichiarato la donna. Secondo la testata scandalistica americana, Huges avrebbe detto che "non verrà niente di buono dal premio di Evan Peters per la serie Netflix" e che questa vittoria "non fa altro che aggiungere altro dolore alle famiglie delle vittime replicando la tragedia ancora e ancora". Il suo è un commento alle parole di Peters il quale, nell'accettare il premio sul palco del Beverly Hilton Hotel, non ha nominato le vittime, ma si è limitato a ringraziare tutte le persone che hanno visto la serie aggiungendo: "È stata una serie difficile da fare e difficile da guardare, ma spero sinceramente che abbia portato qualcosa di buono".

Evan Peters wins the award for Best Actor in a Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture for Monster: The Jeffrey Dahmer Story.#GoldenGlobes pic.twitter.com/qDceE65356 — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

Il successo di Dahmer

Intanto, la miniserie di Ryan Murphy (già rinnovata per una seconda stagione che si concentrerà sulla storia di un altro "mostro" della cronaca americana) è diventata la terza serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix dopo Stranger Things e Mercoledì. Ma non è la prima volta che l'operazione di Murphy attira critiche; già lo scorso ottobre Rita Isbell, sorella di Errol Lindsey - un'altra delle vittime di Dahmer - aveva manifestato il suo dissenso sottolineando quanto fosse "triste che stiano semplicemente facendo soldi con questa tragedia". "Le persone cercavano semplicemente un posto dove gettare la propria ansia", si era difeso il creatore commentando l'incredibile risultato raggiunto dalla serie.