Da Watchmen a Washmen: facile come lavarsi le mani

News Serie TV

I protagonisti della serie TV Watchmen danno il loro contributo alla lotta contro il coronavirus: in un video invitano i loro concittadini e i loro fan in tutto il mondo a lavarsi bene e frequentemente le mani.

I Watchmen si trasformano in Washmen (superfluo spiegare il gioco di parole) e ci ricordano il modo corretto per lavarsi le mani, uno modo efficace per lottare contro il contagio da coronavirus. In un video, diventato presto virale, postato sul suo account Instagram da Damon Lindelof (cretore di questa serie e di tante altre di successo, Lost su tutte), i principali protagonisti di Watchmen, anche loro confinati a caso loro, mettono il loro volto e le loro mani al sevizio della lotta alla pandemia e incitano i loro concittadini ma anche i loro fan in tutto il mondo a lavarsi accuratamente e frequentemente le mani per almeno 25 secondi.

Ecco il video con Tim Blake Nelson (Wade Tillman/Looking Glass), Regina King (Angela Abar/Sister Night), Jovan Adepo (giovane Will Reeves), Yahya Abdul-Mateen II (Cal Abar), Jean Smart (Laurie Blake), Dustin Ingram (Agent Petey), Sara Vickers (Crookshanks), Tom Mison (Phillips) e Andrew Howard (Red Scare) e l'inconfondibile musica di Trent Reznor & Atticus Ross. Lindelof ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a realizzarlo, in particolar modo David Eisenberg, uno dei principali montatore della serie, che, sebbene confinato anche lui a casa con un figlio appena nato, si è messo a lavorare nel bel mezzo della notte per montare il materiale.



Il video si conclude con queste parole: "non siamo una persona sola, siamo una comunità, prediamoci cura l'uno dell'altro, lavatevi le mani!".





Fonte Video: account Instagram Ufficiale di Damon Lindelof.